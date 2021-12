Kate veut des femmes qui vieillissent à la télé

«Les gens se demandaient: est-ce qu’elle a pris du poids? Est-ce qu’elle n’a pas l’air négligé? N’est-elle pas courageuse de faire ça? Mais pourquoi je devrais être courageuse? J’imagine que c’est parce que ce n’est pas comme ça que les actrices principales sont représentées. Peut-être que le personnage de Mare sera un tournant et que nous allons arrêter d’autant scruter les femmes à l’écran.» Dans un entretien accordé au Guardian la semaine passée, Kate Winslet revient sur les réactions à sa performance dans la mini-série «Mare of Easttown».

Les commentaires sur l’apparence de Mare m’ont surpris», déclare l’actrice de 46 ans, qui incarne une enquêtrice d’une quarantaine d’années, en deuil, qui boit et fume. Pour ce rôle, l’actrice ne porte pas de maquillage, a les cheveux gras et des racines apparentes, elle porte des vêtements pratiques et confortables, pas du tout glamour. «Mare est ce que la plupart d’entre nous ont ressenti pendant le confinement. Elle a validé le look du pyjama permanent.»

Valoriser les femmes d’âge moyen

«Les femmes d’âge moyen ont longtemps été sous-estimées, méprisées et ignorées», déplore-t-elle. Mais après sa victoire aux Emmy Awards avec celles d’Olivia Colman (47 ans), de Gillian Anderson (53 ans) et de Jean Smart (70 ans), Kate Winslet a bon espoir que les mentalités évoluent: «Cela change. Regardez les actrices qui ont gagné aux Emmy. Aucune d’entre nous n’était dans la vingtaine et c’est cool! Je me sens bien plus cool en tant qu’actrice à 40 ans passés que je n’aurais jamais pu l’imaginer».

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)