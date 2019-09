Les ados pas si accros aux réseaux sociaux

Quand on parle de génération connectée, la première image qui vient à l’esprit est bien souvent celle d’ados faisant du «binge chatting». Or, cet a priori ne serait, conclut une vaste étude américaine, qu’un vilain cliché. Cette enquête, parue cette semaine dans «JAMA Psychiatry», révèle que 32% des 12-17 ans passent moins de 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux.

Selon les chercheurs de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 31% des 6 000 ados interrogés consacrent à Snapchat, Twitter et autre Insta entre une demi-heure et 3 heures par jour, 12% entre 3 et 6 heures et seuls 8% les utilisent plus de six heures par jour.

Petit bémol: l’étude démontre aussi que les ados qui passent plus de trois heures par jour sur les réseaux sociaux seraient plus susceptibles de développer des problèmes d’anxiété, de dépression, d’agressivité et de comportements asociaux que ceux qui utilisent moins, voire pas du tout, ces applications. «De nombreuses études existantes avaient déjà établi un lien entre l’utilisation des réseaux sociaux et la santé des adolescents, mais les chercheurs ne l’avaient jamais observé sur le long terme», explique l’auteure principale Kira Riehm, doctorante au département de santé mentale de la Bloomberg School.

(L'essentiel/Eva Grau)