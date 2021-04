Des couleurs vives pour chasser la criminalité

Située dans le Golfe du Persique, au sud de l’Iran, l’île iranienne d’Ormuz disposait jadis d’une position stratégique. En face de la seule ville de l’île se trouvent les Émirats arabes et pendant longtemps, le transport de pétrole a transité par le port d’Ormuz. Quand d’autres points de passage stratégiques pour le commerce ont été trouvés, Ormuz a perdu de son importance. Cela n’a pas été sans conséquence pour les habitants de l’île, dont certains ont vu disparaître leurs revenus. Au lieu de profiter de la bonne situation de l’île à des fins touristiques, nombre d’entre eux se sont alors lancés dans le commerce illégal et la contrebande de marchandises.

Une initiative semi-publique vise à remédier à cette situation et a mandaté ZAV Architects de construire un village touristique. L’objectif n’est pas seulement d’attirer des touristes sur cette magnifique île, mais également d’offrir des perspectives d’avenir à la population locale.

Des matériaux locaux

Le projet porte le nom de Majara Residence (Majara signifie aventure) et réunit plusieurs groupes d’intérêt, à savoir les propriétaires de terres du port voisin de Bandar Abbas, les investisseurs de Téhéran et bien évidemment les habitants d’Ormuz. Il en résulte un village de vacances aux couleurs vives. Au total, une vingtaine de maisons abritent non seulement des logements, mais également des commerces et des restaurants.

Outre l’utilité finale du village de vacances d’Ormuz, une attention particulière a été accordée aux facteurs économiques et écologiques dès sa construction. On a donc majoritairement utilisé des matériaux locaux et les habitant(e)s d’Ormuz ont bénéficié de cours de construction, ce qui leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences et de s'assurer un revenu.

La méthode de construction des dômes s'inspire des maisons de Nader Khalili, réputé pour ses maisons en terre. Sa méthode permet de construire facilement des maisons, même dans des régions moins développées. Des sacs de sable sont remplis de terre, puis fixés avec du fil de fer et empilés. Cette construction est ensuite enduite d'argile.

(L'essentiel/Meret Steiger)