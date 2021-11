Préparez des mocktails comme Blake Lively

«Je ne bois pas d’alcool parce que je n’aime pas les effets qu’il a sur mon corps, mais j’aime prendre part à des apéritifs». L’actrice de «Gossip Girl», Blake Lively, est abstinente depuis 2012.

Boire uniquement de l’eau? Très peu pour elle. Depuis octobre dernier, elle commercialise Betty Buzz, sa propre marque de boissons sans alcool dans le but de proposer une alternative attrayante aux personnes qui ne boivent pas. «J’aime le côté social de l’alcool et le fait qu’il rassemble les gens. Toutefois, ne pas boire est un peu aliénant… on peut vite se sentir mis de côté», confie-t-elle au magazine InStyle.

Agrémenter les boissons sans alcool

Blake Lively a beau ne pas boire, lorsqu’elle organise une fête, elle prépare différentes garnitures, en fonction de la saison, pour égayer les cocktails et mocktails.

Pour les fêtes, elle recommande de préparer de la pomme, de l’orange sanguine, de la grenade et de la menthe fraîche. Sinon, la menthe, le basilic, la lavande fraîche, la sauge, différents agrumes ou des baies peuvent être utilisés. Elle suggère de les découper en différentes formes et tailles et de les disposer dans un beau bol de glace, avec différents verres ainsi que des sodas et divers alcools, pour les invités qui boivent. «De cette manière, tout le monde peut créer sa propre boisson festive, avec alcool ou non».

Soigner la présentation

Pour garnir votre boisson, l’actrice âgée de 34 ans conseille d’éviter de simplement jeter un morceau de fruit sur le bord de votre verre. Pour les fêtes, elle propose d’écraser une canne à sucre et d’en parer les bords des verres.

Pour les bâtons de cannelle - une garniture traditionnelle pendant les fêtes de fin d’année - elle recommande de l’enfoncer au centre d’une tranche de pomme pour que celui-ci flotte. Une autre façon de rendre vos boissons esthétiques est d’utiliser de gros morceaux de glace, qu’elle trouve plus jolis que de simples glaçons. L’actrice aime que les siens aient la forme de sphères ou de diamants.

Si vous voulez avoir la saveur de l’alcool sans en ressentir les effets, la créatrice de Betty Buzz conseille d’ajouter un trait d’alcool sur la garniture ou pour humidifier le bord du verre avant de le saler. Ces astuces permettent de sentir légèrement le goût de l’alcool sans utiliser une grande quantité: «Je ne bois pas, mais j’aime la saveur de certains alcools. Lorsque je cuisine, j’aime mettre du bourbon dans des desserts, en le faisant cuire, ou j’en mets un tout petit peu dans la crème fouettée», détaille-t-elle.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)