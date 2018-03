Draguer sur WhatsApp peut être source de stress

Tu lui as envoyé un message. Il/elle l’a lu. Tu le sais parce qu’il y a deux petits icônes bleues en bas à droite. Et pourtant, il/elle ne te répond pas. En tout cas pas tout de suite. Suspens… Les accusés de réception sur WhatsApp peuvent être frustrants. On passe parfois des heures à disséquer les subtilités des habitudes de communication de notre partenaire.

Madeleine Mason, psychologue interrogée par le journal britannique The Independent, confirme qu’il s’agit d’une source de stress et d’incertitude. «Si vous avez tendance à trop réfléchir et à faire des mini crises de panique quand quelqu’un a lu vos messages mais n’a pas répondu, je suggère de désactiver cette fonction, affirme t-elle. Autrement, cela peut être dommageable aux personnes qui ont un problème de confiance en soi et qui ont déjà été rejetées».

Une étude réalisée par l’Université de Copenhague corrobore l'opinion de la psychologue. D’après ces chercheurs, 82% des correspondants développent des stratégies pour éviter de répondre. Par exemple, en faisant des screenshots quand le téléphone est verrouillé, afin de prétendre ne pas l'avoir vu. Seuls 12% des sondés ignorent l’accusé de réception. Grand bien leur fasse! La recherche met indique aussi que les femmes gèrent moins bien la situation que les hommes. 44% ont déclaré se sentir obligée de répondre lorsqu’un message a été marqué comme lu, contre 24% des mecs.

(L'essentiel/afp)