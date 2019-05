La baguette française: un symbole menacé

Le constat est sans appel: les habitudes alimentaires des Français sont en pleine mutation et les boulangeries traditionnelles sont en difficulté face à la concurrence des grandes surfaces. "La consommation a fortement diminué depuis 10-15 ans", souligne Jean-Yves Boullier de la boulangerie Le Moulin de la Croix Nivert à Paris.

«Autrefois produit de luxe réservé aux classes aisées, la baguette gagne les campagnes dans les années 1960-1970. Mais aujourd’hui, les plus fortunés optent pour des pains au levain, plus intéressants du point de vue nutritionnel», explique Loïc Bienassis de l’Institut européen de l’histoire et des cultures de l’alimentation.

La baguette serait-elle démodée?

Les plus jeunes ont tendance à remplacer les sempiternelles tartines de leur petit-déjeuner par des céréales voire pour beaucoup d’entre eux, à sauter le premier repas de la journée. C’est pourtant près de 6 milliards de baguettes qui sortent des fournils français chaque année, même si la tendance veut que «les hamburgers supplantent le jambon-beurre». Pour certains scientifiques et sociologues auteurs de cette étude, la mondialisation est également en cause dans ce déclin de la baguette.

Autre raison qui peut expliquer la menace qui pèse sur ce joyau culinaire français: la perte d’un savoir-faire ancestral qui repose entre autres sur un pétrissage lent et fait à la main, une longue fermentation et une cuisson maîtrisée. La baguette "courante", produite de façon industrielle et toujours vendue quelques centimes moins cher, fait du tort à sa cousine, la «tradi» qui obéit à un rigoureux cahier des charges depuis le «décret pain» de 1993. Cependant, côté dégustation, la différence ne trompe pas.

Renouer avec la tradition

La 24e édition de la fête du Pain qui se tiendra du 13 au 19 mai 2019, est peut-être l’occasion de se réconcilier avec ce symbole français et de goûter au plaisir d’une baguette de tradition, alvéolée, bien croustillante et toute dorée. C’est aussi une façon de soutenir les artisans boulangers et de participer à la préservation de ce patrimoine.

