Elles ont passé une nuit d'horreur dans une église

«Penser à ceux qui dorment en dessous de nous, ça corse l'atmosphère», explique Kae Ono, étudiante en histoire, en déroulant son sac de couchage dans l'église médiévale de St-Mary à Edlesborough, à une soixantaine de kilomètres au nord de Londres. Kae, ses trois amis et leur chien Coco sont des fans du «champing», contraction de church (église) et camping, une pratique qui permet de financer l'entretien des monuments. Il en coûte 50 livres (56 euros) par personne pour louer St-Mary, nichée en pleine campagne, et partager l'espace avec les chauves-souris.

L'Association pour la conservation des églises, qui gère St-Mary, fournit lits de camp et sacs de couchage pour dormir dans cet environnement inhabituel, au-dessus de notables enterrés il y a des siècles. «J'adore! Vous avez vu les arbres?», s'exclame Lingbo Zhou, une autre étudiante, pendant que Kae s'essaie à jouer un air du «Fantôme de l'Opéra» sur l'orgue qui fait partie du package nocturne. «On va regarder un film d'horreur plus tard, on a téléchargé "L'Exorciste"», explique l'étudiante en archéologie, qui entame sa troisième année d'université, comme ses amis «champeurs».

«Une promenade à minuit dans le cimetière»

Ensemble, ils découvrent les coins et recoins de leur logement temporaire avec l'excitation nerveuse qui accompagne généralement le début d'un film d'horreur. Ismail Abdirahman, étudiant en histoire, monte en chaire pour haranguer la petite congrégation, pendant que Zhou cherche des graffitis anciens sur les murs. «Et si on faisait une promenade à minuit dans le cimetière?», lance-t-elle. «En même temps, je penserai à ces visages bizarres là-haut», dit-elle en désignant les sculptures de pierre aux visages grotesques qui ornent la voûte.

L'Association pour la conservation des églises, qui gère 354 églises, en propose 19 à la location nocturne, en Angleterre et en Écosse. Elles ont été sélectionnées après consultations avec les autorités locales, souvent très enthousiastes face à cette initiative, assure Neil Best, le responsable de ce programme caritatif. Même si elle est toujours consacrée, St-Mary, une paroisse anglicane, n'abrite que rarement des services religieux, et les hôtes de passage sont soumis à peu de restrictions, si ce n'est éviter le bruit pour ne pas gêner les voisins. Même la consommation d'alcool est permise.

«C'est une des nuits les plus effrayantes qu'on ait passées, au bon sens du terme», raconte-t-elle le lendemain matin. «Les bruits... et les vitraux la nuit, ça faisait vraiment peur, il y avait aussi les chauves-souris, on entendait leurs cris et quelque chose en train de voler». «Même aller aux toilettes, ça faisait peur - on a vu des araignées», dit Kae. Quant au voisinage avec les morts, il a un peu troublé le sommeil des étudiants.

