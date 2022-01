Faites 8 minutes de sport avec Pamela et Ofenbach

Les fêtes sont passées et une remise en forme est essentielle. Cela passe par une alimentation équilibrée et une activité sportive. Les reines du coaching en ligne en proposent des nouvelles pour la rentrée. Nous avons sélectionné trois séances caractérisées par leur brièveté: 8, 15 et 20 minutes! Un format idéal pour celles et ceux qui «n’ont pas le temps».

8 minutes avec Pamela

L’influenceuse allemande Pamela Reif s’est associée à Ofenbach, un duo de musiciens français, pour proposer un format ultra-concentré: un fun full body workout de 8 minutes sur de la deep house. Un aperçu dans le post Instagram ci-dessus. Retrouvez la vidéo intégrale sur sa chaîne YouTube.

15 minutes avec Kayla

L’Australienne Kayla Itsines est la reine du coaching en ligne. Dans le post Instagram ci-dessous, elle présente un programme express de 15 minutes. Les gestes sont simples et efficaces. Sur les quatre mouvements présentés, un seul nécessite du matériel pour exécuter des tractions.

20 minutes avec Justine

Justine Gallice propose un cours un peu plus classique que les deux précédents. Il débute avec un échauffement. Le grand avantage: aucun accessoire n’est nécessaire pour réaliser le programme de la coach française. On peut donc le reproduire à la maison. Il n’y a pas de saut: on évite donc de choquer les articulations et de se brouiller avec les voisins.

Et on vous rajoute en bonus les abdos avec Sissy

On rajoute un coaching express supplémentaire qui cible les abdos. Il est dispensé par la Française Sissy Mua, une des révélations du confinement. On vous parlait d’elle le mois dernier dans un article sur les fêtes de fin d’année. Ce cours est à suivre en prévision du bikini. Eh oui, il n’est jamais trop tôt pour s’y mettre.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)