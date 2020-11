Ces jumelles ont accouché le même jour…

Amber et Autum ont toujours tout fait ensemble, jusqu’à la naissance de leurs enfants. Ces jumelles originaires du Tennessee ont en effet réussi l’exploit d’accoucher à 90 minutes d’intervalle, le jour de leur anniversaire. Les sœurs de 33 ans ont donné naissance à deux petites filles le 29 octobre: Charleston et Blakely. On n’aurait jamais pu planifier quelque chose comme ça. «Tous les petits détails se sont assemblés en un grand et beau tableau, et je suis très reconnaissante», confie Autum à «People».

Après avoir grandi côte à côte, Amber et Autum ont fait leurs études ensemble et ont, bien entendu, choisi le même métier: elles sont devenues infirmières. «Nous avons depuis toujours un copilote dans notre vie», s’amuse Amber. Le destin avait déjà réuni les deux sœurs en 2018, lorsque toutes deux avaient découvert qu’elles étaient enceintes. Leurs petits garçons ont vu le jour à dix semaines d’intervalle. Autum a ensuite subi une fausse couche en décembre 2019 avant de retomber enceinte.

«C’est là qu’Amber m’a appelée pour me dire: «Je ne voulais pas te le dire, mais je suis enceinte». Et je lui ai répondu: «Hé bien, je ne voulais pas te le dire non plus, mais je le suis aussi», raconte Autum. Peu après, les deux jeunes femmes ont appris que le terme de leur grossesse tombait le même jour. Pour elles, aucun doute: Dieu a quelque chose à voir là-dedans. «Nous savions qu’il avait un plan pour nous, et... quel que soit ce plan, il était plus grand que tout ce que nous pouvions imaginer, sans l'ombre d'un doute», assure Autum.

D’après les deux sœurs, la connexion est déjà forte entre Charleston et Blakely. «C’est comme si elles avaient passé neuf mois dans le ventre de la même mère», s’émerveille Autum.

(L'essentiel/joc)