Ces pays où le Covid n'est pas (ou plus) un problème

Le Covid-19 a tué plus de 2 millions de personnes à travers la planète. Alors que la crise sanitaire est partie pour durer en Europe, une poignée de pays n'a connu encore aucun cas de Covid! Pour d'autres, le virus n'est qu'une menace planante ou un lointain souvenir. Éventail non-exhaustif de ces endroits où le coronavirus ne bouleverse pas (ou plus) les habitudes.

Les îles du Pacifique

Un pays sans Covid? Oui, c'est encore possible! Les Kiribati, les Palaos, les Tuvalu, Nauru, le royaume des Tonga, et la Micronésie, toutes ces îles sont situées dans l'océan Pacifique. Officiellement, aucune d'entre elles n'a eu à déplorer un cas de Covid-19. Les îles Salomon, les îles Samoa et Vanuatu faisaient également partie de ces nations épargnées, avant que des cas isolés ne soient décelés à la fin de l'année dernière. Protégées par leur aspect insulaires, ces îles souffrent néanmoins énormément des conséquences économiques de la crise.

La Nouvelle-Zélande

L’information a fait saliver (et probablement rendu jaloux) tous les amateurs de concerts et de festivals. Un spectacle avec 20 000 personnes sans masque, ni distanciation sociale s'est tenu à Waitangi, au nord de la Nouvelle-Zélande. Impensable au Luxembourg ou dans un pays voisin, cet événement est le symbole d'une sortie de crise bien gérée dans ce pays de 5 millions d'habitants. Le résultat de mesures très strictes adoptées dès le début de la pandémie alors que le nombre de personnes contaminées était encore très limité. Au 15 janvier, la Nouvelle-Zélande ne comptait que...76 cas actifs de coronavirus.

L'Australie

L'Australie ne devrait pas rouvrir ses frontières aux touristes en 2021. Une manière de protéger une situation locale plus ou moins revenue à la normale. Une performance pour un si grand pays (7,7 millions de km2) de 25 millions d'habitants. Prisée des jeunes en quête d'aventure, l'Australie s'est littéralement coupée du monde l'année passée, mettant par ailleurs en place un confinement long de 112 jours. En plein été austral, le pays-continent n'a enregistré que 89 cas au cours de la dernière semaine.

L'Islande

Plus proche du Luxembourg, l'île la plus au nord de l'Europe a longtemps été qualifiée d'exemplaire pour sa gestion de la pandémie. Également aidée par son aspect insulaire, l'Islande a tout de même connu quelques risques de propagation au moment de la réouverture des frontières, mais la force de son contact-tracing et l'isolation des personnes malades ont payé. Souvent comparée au Luxembourg (364 000 habitants), l'Islande n'a enregistré «que» 29 décès, contre 562 au Luxembourg depuis le début de la pandémie.

Singapour

L'expérience du SRAS a permis d'éviter la catastrophe. Malgré l'une des plus grosses densités de population au monde, Singapour a tout de suite pris les mesures adéquates au moment de la propagation de l'épidémie en Chine. Testing agressif, tracing, contrôle des frontières mais également un peu de chance, l'île-État a été plus ou moins épargnée. La quasi-totalité des récentes infections sont des travailleurs étrangers. Le résultat: aucun nouveau décès au cours du dernier mois et 29 morts «seulement» en un an.

Taïwan

Encore plus fort, Taïwan a agi avant même que le coronavirus ne soit connu de la plupart des gouvernements à travers le monde! Très bien préparé, le petit-État insulaire à l'Est de la Chine n'a pas hésité à utiliser la technologie pour repérer les cas suspects. Taïwan possède le plus faible nombre de cas de Covid au monde. En octobre, plus de 200 jours se sont passés sans la moindre contamination à l'intérieur du pays. En un an, Taïwan n'a officiellement enregistré que 870 cas, 7 morts, pour 23,5 millions d'habitants!

Les Bahamas

Voilà une belle destination plage dans les Caraïbes pour fuir la morosité de l'hiver et les restrictions liées au Covid. Mais attention à la vision carte postale, les Bahamas imposent un test Covid négatif de moins de cinq jours pour entrer sur le territoire. Des assurances doivent également être contractées, et des mesures restrictives sont en place au niveau local avec notamment un couvre-feu. Après une légère flambée à l'automne, les îles ont retrouvé une situation sanitaire acceptable avec seulement 64 cas au cours de la dernière semaine et aucun décès.

Turkménistan

Une très probable imposture. Au même titre que la Corée du Nord, le Turkménistan n'a recensé aucun cas de Covid-19 sur son territoire alors que les pays aux alentours ont tous été touchés. Bien entendu, ces informations officielles sont contrôlées par les pouvoirs autoritaires en place. En Corée du Nord, il y aurait au moins 6 000 cas suspects. Au Turkménistan, le président Gourbangouly Berdymoukhamedov est convaincu que la racine de réglisse soigne le coronavirus...

(Thomas Holzer/L'essentiel)