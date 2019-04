L'invention de Zuckerberg aide sa femme à dormir

Mark Zuckerberg a publié samedi une photo sur Facebook et Instagram pour présenter sa dernière invention, une «sleep box», à savoir une boîte de sommeil. Son but: favoriser le sommeil de sa femme, car depuis qu'elle est devenue mère, «Priscilla a du mal à dormir toute la nuit», explique le patron de Facebook. «Elle se réveille et vérifie l'heure sur son téléphone pour voir si les enfants vont bientôt se réveiller, mais sachant que l'heure la stresse, elle ne peut pas se rendormir», écrit-il.

L'appareil, qui se présente sous la forme d'une petite boîte en bois, «est posé sur sa table de nuit et, entre 6h et 7h du matin, elle émet une très faible lumière – assez visible pour que, si elle la voit, elle sache que c'est le bon moment pour l'un de nous d'aller chercher les enfants, mais assez faible pour que la lumière ne la réveille pas si elle dort encore», détaille Mark Zuckerberg. «Et comme elle ne montre pas l'heure, si elle se réveille au milieu de la nuit, elle sait qu'elle doit juste se rendormir sans avoir à s'inquiéter de l'heure qu'il est. Jusqu'à présent, cela a fonctionné mieux que prévu et elle peut maintenant dormir toute la nuit», raconte-t-il avec satisfaction.

Expression d'amour

Il ajoute: «En tant qu'ingénieur, construire un appareil pour aider ma partenaire à mieux dormir est l'une des meilleures façons d'exprimer mon amour et ma gratitude».

Et l'appareil semble particulièrement intéresser son entourage: «Un tas de mes amis m'ont dit qu'ils voudraient quelque chose comme ça, alors j'en parle au cas où un autre entrepreneur voudrait s'en charger et construire des boîtes de sommeil pour plus de gens!». Quant à la publication, elle a obtenu de nombreux commentaires positifs de la part des internautes, mais pas seulement. La chanteuse britannique Lily Allen en a par exemple profité pour lancer une pique, rapporte Bloomberg : «Si ta femme t'avait dit que la suprématie blanche l'empêchait de dormir, est-ce que tu penses que tu aurais pu développer un algorithme pour la faire partir, ou être très très faible?».

(L'essentiel/man)