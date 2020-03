Avec Mopets, les animaux ont leur réseau social

Créé par l'entrepreneuse belge Nancy Delhalle, le réseau social Mopets.com a été mis en ligne en juin 2019. Il s'agit d'une plateforme dédiée aux animaux domestiques où les propriétaires peuvent partager leur amour pour leur(s) fidèle(s) compagnon(s) en postant des statuts, des photos et des vidéos décrit 7 sur 7. «Avec plus de 2 000 animaux enregistrés en quelques semaines, le succès a été immédiat. Nous avons très rapidement constaté combien l'animal constitue un membre de la famille à part entière - ce qui se concrétise de plus en plus souvent par le choix de prénoms humains comme Serge ou Boris pour les chiens.

«Par conséquent, la demande de services liés aux animaux de compagnie explose, elle aussi», confie Nancy Delhalle au site d'information. Depuis peu, de nouvelles fonctionnalités sont en effet apparues: une plateforme collaborative de services, des petites annonces et un annuaire des professionnels du secteur.

La demande explose

Avec 80 millions de ménages en Europe possédant un ou plusieurs animaux, la filière économique en lien avec les animaux domestiques est en plein boom: la demande de produits et services dédiés (gardiennage, promenades, surveillance de chiots, alimentation, produits de soins...) explose à mesure que le nombre d'animaux domestiques et l'attention qui leur est accordée croissent.

«Répondant aux besoins de ce marché, de plus en plus de particuliers deviennent dog-walker (promeneur de chiens) ou cat-sitter (garde de chats) pour générer des revenus complémentaires, et ces services ont tendance à se professionnaliser. Grâce à son développement national et international, Mopets offre de nouveaux services aux propriétaires d'animaux en Belgique et à l'étranger: ils peuvent, par exemple, faire appel à un dog-walker de confiance dans leur quartier ou encore réserver depuis la Belgique un service de gardiennage sur leur lieu de vacances en Espagne», poursuit la créatrice de Mopets.

À la conquête du monde

En moyenne, le montant d'une promenade tourne aux alentours des 10 euros alors que la garde d'un animal à domicile avoisine les 15 euros par jour. De quoi assurer un complément financier intéressant pour les amoureux des animaux.

Présente dans 8 pays outre le Benelux, la start-up belge vient de lancer Mopets en France, en Italie, en Espagne, en Pologne et en Israël, en partenariat avec des entrepreneurs locaux. Chaque site est donc géré localement, en tenant compte des spécificités du marché. Un premier pas vers une internationalisation encore plus poussée.

(L'essentiel/utes)