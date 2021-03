Le retour du tourisme sera plus local et plus vert

«Quand ça va repartir, ça va repartir fort», prédit Didier Arino, directeur général de la société de conseil Protourisme. «Il y a une appétence, un besoin, presque une envie vitale pour ceux qui partaient les années précédentes de repartir. Il y a une grande frustration et plus la frustration monte et plus les départs seront importants», selon lui.

«Les gens ont des fourmis dans les jambes», confirme le secrétaire d’État chargé du Tourisme, Jean-Baptise Lemoyne, qui reconnaît cependant que «les variants et le virus représentent une incertitude permanente».

Voyage transfrontalier

L'idée d'un «passe sanitaire» ou d'un «passeport vaccinal» reste en effet embryonnaire, sans compter que les politiques vaccinales varient d'un pays à un autre, que les variants redistribuent régulièrement les cartes et que les frontières s'ouvrent et se ferment au gré des politique sanitaires. Selon une étude du cabinet McKinsey, à l'échelle mondiale, l'industrie du tourisme devrait retrouver son niveau d'avant-crise en 2024 seulement, mais le tourisme domestique pourrait revenir à son niveau d'avant la crise en 2022 (2023 pour la France).

«Le tourisme en France devrait être constitué de 68% de voyageurs domestiques en 2021 (contre 58% en 2019) et 88% de touristes loisirs (contre 81% en 2019). Quant au tourisme international, il sera d’abord tiré par les voyageurs transfrontaliers», selon Aurélia Bettati, directrice associée chez McKinsey.

Se ressourcer

Les destinations habituellement bondées et qui par conséquent peuvent être un risque en temps de pandémie, comme Venise, Barcelone ou Santorin, devraient retrouver un flux de visiteurs plus modéré.

Mais la crainte du virus n'explique pas tout. «Les périodes de confinement et de couvre-feu ont généré un besoin de couper avec la ville et de se ressourcer», selon Aurélia Bettati. Sans oublier la conscience éco-responsable. Une musique de fond «qui existait déjà», selon le président des Entreprises du voyage, Jean-Pierre Mas, mais qui sera «de plus en plus audible et modifiera certains comportements avec des voyages moins fréquents et moins de "voyages kleenex" de deux ou trois jours».

«Les gens ont besoin de faire la fête, de se lâcher, de se retrouver», selon Didier Arino, pour qui il y aura «le voyage revanche» où on oubliera les émissions de CO2 en prenant l'avion.

(L'essentiel/afp)