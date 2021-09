Les dix tendances déco de cette rentrée

Beauté, mode, décoration: Instagram est une source d’inspiration intarissable. Depuis des années maintenant, #houseplants (7,3 millions de hashtags), #upcycling (3,4 millions) et #gallerywall (1,6 million) font partie des hashtags les plus marquants et ces tendances déco ne semblent pas près de disparaître.

Mais ces derniers mois, de nouvelles tendances déco ont également fait leur apparition. Voici une sélection des plus instagrammables.

#neonsigns

Formes ludiques, mots isolés ou phrases entières: les lettrages en néon sont les nouveaux tatouages muraux - et tellement plus cool. Les lettrages lumineux ont depuis longtemps fait leur entrée dans les clubs, les cafés et les restaurants. Alors pourquoi ne pas désormais les adopter dans votre salon ou dans votre chambre à coucher?

#stringlights

À l’heure où l’été touche lentement à sa fin, les guirlandes lumineuses trouvent leur place dans nos intérieurs. Quand les jours raccourcissent, une guirlande lumineuse peut non seulement servir d’éclairage dans une pièce, mais également égayer votre humeur, car elle diffuse une lumière indirecte très agréable. Si les guirlandes lumineuses blanches font trop Noël à votre goût, vous pouvez également opter pour des versions colorées.

#barcart

Les chariots-bars ont toujours plus le vent en poupe. Sous ce hashtag se trouvent déjà 204 000 photos d’utilisateurs enclins à mettre en évidence leurs bouteilles d’alcool et autres accessoires pour cocktails en guise de décoration. Les chariots-bars donnent un côté hôtel de luxe et permettent d’exposer les jolies bouteilles, qui, sans cela, resteraient cachées au fond de l’armoire. La petite astuce consiste à ne pas surcharger le chariot et à le décorer de bougies ou de fleurs séchées.

#edisonbulbs

Les grosses ampoules de style industriel ne sont pas près de disparaître. Non seulement, elles diffusent une agréable lumière chaude, mais elles sont également très élégantes. On les trouve évidemment aussi en version LED.

#hairpinlegs

Les «hairpin legs» sont des pieds de table ou de chaise en épingles à cheveux. Constituées de deux tiges qui se rejoignent au niveau du sol, elles sont en forme de V ou de U. Vu qu’elle a également une légère allure industrielle, cette tendance rétro s’accorde à merveille avec les ampoules Edison.

#freestandingbath

Ceux qui en ont la possibilité opteront pour une baignoire îlot. Parmi les 77 000 photos publiées sous ce hashtag, deux modèles sont récurrents: la version arrondie, minimaliste, et la baignoire sur pieds, telle qu’elle existait déjà aux siècles derniers.

#metrotiles

Pour rafraîchir une salle de bains ou une cuisine, rien de tel que le carrelage de métro. Il s’agit de carreaux blancs de forme allongée, tels qu’on les trouve dans de nombreuses stations de métro. Sobres et modernes, ils apportent en même temps une touche de fraîcheur dans votre intérieur.

#velvetcushion

Pour apporter une touche d’élégance à votre intérieur en un clin d’œil, optez pour des coussins en velours. Cette tendance nous accompagne déjà depuis quelques années et n’est pas près de disparaître. Non seulement les coussins sont très jolis et se marient parfaitement à d’autres tissus, mais ils offrent également une assise ou un couchage très confortable.

#eameschair