La Pologne éclatante de beauté en hiver

Grand pays d’Europe de l’Est bordé par la mer Baltique, en hiver, la Pologne enfile son manteau de neige. Le froid est piquant mais sec. Une fois bien emmitouflés, à nous les joies du ski, des randonnées dans des paysages à la beauté aiguisée par la neige et les promenades dans des villes historiques ayant revêtu leurs habits de Noël.

Comment aller en Pologne?



Actuellement, des vols avec une escale à Francfort ou encore à Munich sont proposés depuis le Findel vers les aéroports de Varsovie et de Cracovie. En voiture, le trajet par l’Allemagne jusqu’à Varsovie vous prendra environ onze heures. En train, le temps de trajet est d’une quinzaine d’heures jusqu’à Varsovie. Il faut compter avec des changements.



Le blanc scintille au sommet des massifs des anciennes Carpates et des monts Sudètes. L’eau claire des rivières tinte et les reflets émeraude des lacs chatoient sous un ciel bleu. La vie sauvage abonde. La région des lacs de Mazurie est le territoire de bisons, loups, lynx, castors et autres loutres.

Les édifices éparpillés dans la campagne donnent une touche délicieusement kitsch aux paysages, comme les maisons peintes de motifs floraux de Zalipie et les églises en bois du reste de la Petite Pologne. Pour compléter l’aspect féerique, le pays compte des châteaux accrochés à leur éperon rocheux et de somptueux palais.

Vodka et pâtisseries aux fruits secs

Les façades des maisons dans de magnifiques villes comme Cracovie ou la capitale Varsovie donnent des couleurs à l’hiver. Pour les fêtes, elles se parent de guirlandes lumineuses et d’étoiles artificielles et déballent leurs marchés de Noël.

Pour se détendre après les activités dans le froid, les hôtels rivalisent de spas grand luxe avec piscine à débordement face à une baie vitrée donnant sur des paysages de campagne et l’on trouve aussi des bains en plein air avec piscine d’eau chaude volcanique.

Pour se réchauffer, on goûtera aux délicates saveurs de la vodka et pour reprendre de l’énergie, on se régalera de pâtisseries aux fruits secs ou fromage blanc.

(L'essentiel/ Séverine Goffin)