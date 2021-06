«Il faudra vous y faire»: la réponse de Jacquemus

«Get used to it» (Il faudra vous y faire). C’est accompagné de ces quelques mots que le créateur de mode français a posté, mercredi en story Instagram, une série de photos de lui et de son fiancé, Marco Maestri. Il s’agissait d’une réponse à une nouvelle attaque homophobe dont Simon Porte Jacquemus est régulièrement la cible sur le réseau social.

Quelques heures auparavant, il avait publié en story, à l’occasion du mois des fiertés LGBT+, la photo d’un arc-en-ciel, symbole de la communauté. Celle-ci avait suscité des réactions négatives de la part de certains de ses abonnés: quelqu’un lui a même envoyé un émoticône qui vomit.

Dès sa publication, la réponse en images du Français a suscité une vague de soutien parmi ses abonnés qui se sont empressés de poster des photos d’eux, à deux, accompagnées des mots «Get used to it».

Fervent défenseur de la cause LGBT+, le styliste mise sur des campagnes inclusives. Sa collection printemps-été 2021 s’intitule «L’Amour» et célèbre le sentiment amoureux, sans distinction d’orientation sexuelle ou de genre.

Célébré en juin, le mois des fiertés est l’occasion pour la communauté LGBT+ de faire part de ses revendications et de lutter contre la haine. Pour ce faire, différentes manifestations sont organisées à travers le monde. Au Grand-Duché, la Luxembourg Pride Week se tiendra du 3 au 11 juillet.

(L'essentiel/Nina Seddik)