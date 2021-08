Ces chauves-​​souris babillent comme des bébés

«Gagaga, bababa»... Tous les enfants du monde passent par cette phase qui semble les plonger dans d'intenses conversations vides de sens, afin d'apprendre à contrôler leur système vocal. Une étude publiée jeudi dernier dans la prestigieuse revue «Science» montre qu'une espèce de chauves-souris présente en Amérique centrale se prête elle aussi à cet exercice, en reproduisant les mêmes caractéristiques que le babillement humain.

«Les enfants humains semblent babiller d'une part pour interagir avec leurs parents, mais également lorsqu'ils sont seuls, apparemment juste pour le plaisir d'explorer leur voix. Et c'est aussi ce que nous voyons chez nos chauves-souris», explique à Mirjam Knörnschild, du musée d'Histoire naturelle de Berlin, co-auteure de l'étude.

«Gazouillement»

Les chauves-souris communiquent par ultrasons, mais elles sont aussi capables de produire des sons que les humains peuvent entendre. «Pour nos oreilles, c'est comme un gazouillement très aigu», «c'est mélodieux», décrit la chercheuse, qui travaille sur ces chauves-souris depuis 2003. Cette espèce (Saccopteryx bilineata) a la particularité de ne pas se cacher dans des grottes sombres, mais de rester sur les arbres, et donc d'être facilement observable en liberté.

Les babillements de 20 bébés chauves-souris ont été enregistrés au Costa Rica et au Panama entre 2015 et 2016 par la chercheuse Ahana Fernandez, également affiliée au musée d'Histoire naturelle de Berlin, qui a passé des heures avec elles dans la forêt.

Des sessions de sept minutes

Ces mammifères, dotés comme nous d'un larynx, commencent à babiller environ trois semaines après leur naissance, pour une durée d'environ 7 à 10 semaines, jusqu'au moment de leur sevrage. Pendant cette période, ces chauves-souris dédient environ 30% de leur temps en journée à cette activité.

Les sessions de babillages durent en moyenne sept minutes, ont calculé les chercheurs. Mais l'une d'entre elles est allée jusqu'à 43 minutes. Ce qui est extrêmement long, quand on sait que les communications adultes ne durent généralement que quelques secondes.

Plus de 55 000 syllabes produites ont été analysées. Et les caractéristiques universelles du babillage chez les nourrissons humains ont pu être retrouvées chez les chauves-souris. Par exemple, la répétition, l'absence de sens, mais aussi le fait que ces vocalisations suivent un certain rythme. De plus, comme chez les humains, la courbe d'apprentissage n'est pas linéaire.

Des chansons de six syllabes

Les chercheurs ont pu prouver que les jeunes chauves-souris apprenaient assez tôt une chanson composée de six syllabes, utilisée par les mâles pour marquer leur territoire et attirer des femelles. Les bébés «écoutent les adultes mâles chanter, puis imitent cette chanson», explique Mirjam Knörnschild. C'est aussi le cas des femelles, qui pourtant ne la reproduiront pas elles-mêmes plus tard. Mais l'apprendre les aidera peut-être à juger la performance de leurs potentiels futurs partenaires, suggère l'étude.

Très peu d'autres espèces babillent. C'est le cas de certains oiseaux, de deux espèces de ouistitis, et cela pourrait aussi l'être chez les dauphins ou les bélougas. Pourquoi certains animaux n'ont-ils pas besoin de cette étape d'apprentissage, et d'autres oui?

«Naviguer et communiquer dans un environnement sombre» semble être un facteur important, selon la chercheuse. Mais aussi la complexité d'un système vocal offrant de nombreuses possibilités, comme chez les humains, et donc probablement les chauves-souris.

(L'essentiel/afp)