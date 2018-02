Voici pourquoi la gueule de bois empire avec l'âge

S’il y a bien une chose qui ne se bonifie pas avec le temps, c’est bien la gueule de bois. À 30 ans, les lendemains de soirées sont bien plus difficiles qu'à 20 ans, de nombreuses personnes s'en sont rendues compte! Le problème serait à chercher du côté de notre propre comportement de consommation. Selon Lara Ray, spécialiste en psychologie clinique à l’université de Californie à Los Angeles, interrogée par le New York Times, en vieillissant, nous buvons de moins en moins. Les excès deviennent moins fréquents, rendant ainsi notre organisme moins tolérant à l’alcool.

L’autre explication va faire mal: avec l’âge, nous perdons en masse musculaire, que nous remplaçons par de la graisse. Or, l’alcool cause plus de dégâts sur un corps disposant d’une plus grande masse adipeuse. Toujours selon la docteure Ray, il n’y a pas de solution miracle. Pour mieux vivre les lendemains de beuverie, il s’agit de ne pas oublier d’alterner les boissons alcoolisées et non alcoolisées. Mais aussi de boire plus lentement, en prenant soin de tremper nos lèvres dans l'alcool et non de créer un tunnel magique entre notre cavité buccale et le verre.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)