Le petit jardin d'intérieur a toujours la cote

C’est cette époque de l’année où la chlorophylle se fait rare dehors. La météo est glaciale, le ciel est gris, et les arbres sont tout nus. On veut de la verdure! Le terrarium, c’est la décoration végétale qu’il faut à tout intérieur pour traverser la saison sans trop déprimer. Plus facile à entretenir qu’une orchidée et moins contraignant qu’une plante carnivore, ce jardin d’intérieur miniature est à la portée de n’importe qui.

Pour un terrarium, il faut un récipient en verre. Cela peut être un bocal, une lanterne, un large vase ou encore une boîte multi-faces. Il est également possible de recycler de vieux bocaux ou des bouteilles, voire une théière, du moment que le récipient est transparent.

Pour les plantes, il faut choisir des espèces peu susceptibles de trop grandir au fil du temps. On privilégie alors les plantes grasses, les plantes succulentes et les cactus. Après, il est possible d'insérer de la mousse, des petites figurines, du gravier, ou encore du sable blanc, cela fait son petit effet. Certains aiment faire ressembler leur terrarium à des jardins de fées, d’autres à des déserts... Tout est possible, car il peut être autant humide que désertique. À vous de jouer!

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)