Les rats en guerre dans les rues américaines

Les humains ne sont pas les seuls à souffrir du coronavirus. Les rats subissent aussi les conséquences du confinement. Aux États-Unis, les rongeurs, à court de nourriture, ont commencé à se dévorer entre eux. «Ces rats se nourrissent des déchets des restaurants depuis des décennies. Maintenant ils ne peuvent plus et c'est un véritable problème», a expliqué Borry Corrigan, spécialiste des rongeurs, sur NBC News.

Dans les zones résidentielles, les rongeurs trouvent encore suffisamment de quoi manger, car beaucoup de déchets alimentaires sont jetés à la poubelle. Mais autour des aéroports, des centres commerciaux et des restaurants, la situation est catastrophique.

La guerre des rats

En ce moment, «nous pouvons observer chez les rats un comportement de guerre semblable à l'homme: ils prennent un territoire et tuent tous ceux qui ne font pas partie de leur groupe – seuls les plus forts gagnent le combat», poursuit l'expert. Pour survivre à la famine, les rats n'ont que trois options, selon lui: le cannibalisme, la lutte contre d'autres rats, ou manger leur propre progéniture.

Danger pour les sans-abri

Ces dernières semaines, les rats sont de plus en plus nombreux dans les rues américaines et ont même envahi certains quartiers. C'est le cas de «Bourbon Street» à La Nouvelle-Orléans, où des hordes de rats parcourent les rues à la recherche de nourriture.

Un fléau qui n'est pas sans danger pour les sans-abri. C'est pourquoi les autorités locales veulent procéder à des «contrôles agressifs de ces nuisibles».

