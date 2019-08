La série Millenium arrive au point final

C'est la dernière séquence: «La fille qui doit mourir» met un point final à la série criminelle suédoise Millénium créée par Stieg Larsson et il en est fini de la sensationnelle hackeuse Lisbeth Salander. Cet ultime opus, publié simultanément fin août dans une trentaine de pays, clôt une série de six romans formant une passionnante critique sociale de la Suède contemporaine, des menaces du progrès technologique sur les libertés et des violences faites aux femmes.

Écoulée à quelque 100 millions d'exemplaires dans le monde, Millénium a été créée par Stieg Larsson, un journaliste d'investigation spécialiste des mouvements d'extrême droite, décédé d'une crise cardiaque en 2004 juste après avoir rendu les trois premiers manuscrits. Larsson n'a connu ni l'immense succès de sa saga, ni ses adaptations au cinéma et en bande dessinée, ni la bataille juridique entre ses ayant-droits et sa compagne. Après la publication des trois premiers tomes, un auteur à succès, David Lagercrantz, a repris la plume avec la bénédiction du frère et du père de Larsson. «Ce qui ne me tue pas» (2015) et «La fille qui rendait coup pour coup» (2017) se sont vendus à 14 millions d'exemplaires.

Accueil critique mitigé

Après ce sixième volet, «pour moi, c'est fini, mais je suis convaincu que Lisbeth est immortelle et qu'elle va continuer à vivre d'une manière ou d'une autre à la télé, au cinéma ou dans d'autres livres», assure David Lagercrantz. Car Millénium, c'est d'abord Lisbeth Salander, hackeuse de génie, anti-héroïne punk, enfant martyr des violences conjugales, écorchée asociale et bisexuelle qui rend une justice de l'ombre, expéditive, définitive. Son double masculin est le journaliste d'investigation Mikael Blomkvist, animateur de la revue Millenium.

Dans «La fille qui doit mourir», Lisbeth est à Moscou pour régler les dettes de famille sur fond de fake news, de trolls et de persécution des homosexuels en Tchétchénie. L'éditeur suédois Nordstedts l'assure: le tome 6 est «l'ultime volet de la série Millénium». La compagne de Stieg Larsson, Eva Gabrielsson, s'était insurgée quand Lagercrantz avait repris la série. Exclue de sa succession car ils n'étaient pas mariés, elle n'avait pas eu gain de cause. David Lagercrantz, lui, n'a aucun regret: «Cela a mis en lumière ses livres et son action politique». «La fille qui doit mourir» a fait l'objet d'un accueil critique mitigé. «C'est une fin tout à fait acceptable, mais maintenant ça suffit», juge le quotidien suédois Svenska Dagbladet tandis que Le Monde estime que l'épilogue «boucle parfaitement ce qui doit l'être».

