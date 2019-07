Dormir devant un écran allumé ferait grossir

Ceux qui s'endorment parfois devant la télé ou Netflix ont du souci à se faire. Une nouvelle étude menée par les chercheurs américains du National Institute of Health révèle que dormir devant un écran allumé ou avec une lumière artificielle pourrait conduire à une prise de poids, voire à de l’obésité. Pour cette étude, un questionnaire sur le sommeil a été distribué à près de 44 000 femmes âgées de 35 à 74 ans et ne présentant pas de maladie, ne dormant pas pendant la journée et ne travaillant pas en horaires décalés.

Il a été demandé aux femmes de l’étude si elles dormaient sans lumière, avec une veilleuse, avec une lumière en dehors de la pièce ou avec la télévision allumée. Les chercheurs ont ensuite relevé leur poids, leur taille, leur IMC et leur tour de taille et de hanches au début de l’étude, ainsi que cinq ans plus tard. Les résultats indiquent une variation en fonction de la puissance de la lumière artificielle.

«Ne pas dormir avec la lumière allumée»

Ainsi, une petite veilleuse n’est pas liée à une augmentation de poids et une lumière allumée à l’extérieur de la pièce a une faible influence, mais une télévision ou une forte lumière augmente de 17% le risque pour les femmes de prendre 5 kg pendant la durée de l’étude. La durée et la qualité du sommeil ne suffisent pas à expliquer ces résultats.

L’étude ne révèle pas pourquoi dormir avec une lumière artificielle conduit à une prise de poids. «Nous n’avons pas encore de réponses à toutes nos questions, mais il existe clairement une corrélation entre lumière artificielle et prise de poids. On peut donc d’ores et déjà conseiller aux personnes de ne pas dormir avec la lumière allumée», déclare YMM Park, responsable de l’étude. L’équipe s’est maintenant lancée dans de nouvelles recherches pour mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre.

(L'essentiel/Janine Heini)