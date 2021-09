«Il n’y a jamais trop de couleurs ou de motifs»

Zandra Rhodes est une créatrice de mode britannique, célèbre pour ses motifs criards et ses couleurs pétantes. Dans le cadre de sa collaboration avec Ikea, la créatrice, qui a entre autres habillé Freddie Mercury et la Princesse Diana, a lancé une collection haute en couleur. «J’aime les couleurs, elles me rendent simplement très heureuses. Le rose, le bleu et surtout le doré de cette collection sont magnifiques», a-t-elle déclaré lors de la présentation de la collection Karismatik.

Les articles de la collection en édition limitée sont disponibles à partir de septembre en magasin, via l'application et en ligne.

La collection, composée de coussins, de lampes, de tapis et de nombreux autres objets est disponible dans toutes les enseignes du géant suédois à partir de septembre. Si Zandra Rhodes a toutes les pièces de la collection chez elle, elle a néanmoins ses préférences: «C’est difficile de choisir, mais j’adore le paravent, le séparateur de pièces. Mais aussi les petits tapis, qui sont absolument indispensables. Tout le monde a besoin d’un tapis chez soi», dit-elle.

Les articles de la collection Karismatik sont plus tape-à-l’oeil et criards que ce à quoi on est habitué chez Ikea. (Ikea)

La collection comprend notamment un jeté de lit réversible...

Des coussins aux motifs très colorés...

Ou encore des tapis «absolument indispensables» selon l'icône punk britannique.

La collection Karismatik vise à procurer du plaisir en décorant son intérieur et à conférer aux pièces une atmosphère optimiste et joyeuse. «C’est le genre de collection qui vous permet de choisir une seule pièce avec laquelle vous pouvez égayer votre vie ou en combiner plusieurs», explique Zandra Rhodes. Bien qu’elle ait une passion pour les imprimés et les couleurs extravagantes, ses créations restent pratiques. Des matériaux recyclés ont été utilisés dans la mesure du possible pour créer la collection, en adoptant la devise «moins, c’est plus».

