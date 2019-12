Le célèbre Spirou revient en force

Les plus jeunes riront avec les facéties du Petit Spirou, qui revient dans «La vérité sur tout». Les farces et les bourdes du gamin et de ses copains sont bien sûr au rendez-vous, avec un humour parfois grivois. Son amoureuse Suzette apparaît aussi dans quelques gags, dans le style habituel de la série. L'album prend un ton plus grave que d'habitude puisqu'il sort juste après le décès du scénariste Philippe Tome, survenu début octobre..

Pour les plus grands, le 16e tome de la série «Le Spirou de…» est confié à l'Allemand Flix, qui envoie les héros… à Berlin. Juste avant la chute du mur, Spirou et Fantasio se rendent en RDA pour tenter de retrouver le comte de Champignac, enlevé par la Stasi. Leur imagination et leur ruse ne seront pas de trop pour franchir le fameux rideau de fer et échapper à la police politique impitoyable. À noter la qualité et l'originalité du dessin, très accrocheur.

Émile Bravo reprend sa magnifique série autour du groom. Après le brillant «Journal d'un ingénu» en 2008, il publie le deuxième des quatre tomes de la suite, intitulé «L'espoir malgré tout». En pleine Seconde Guerre mondiale, le pauvre Spirou, confronté aux privations, reste obnubilé par sa «fiancée», la juive allemande Kassandra. Pendant ce temps, Fantasio, qui multiplie les bourdes et inconséquences, semble capable de déclencher une catastrophe à tout moment. Dans une atmosphère lourde, mais où les personnages trouvent quand même quelques moments de bonheur, le récit tient toutes ses promesses. Le lecteur, tenu en haleine et qui passe par toutes les émotions, attend déjà avec impatience la fin de l'aventure, dont rien ne dit qu'elle connaîtra une fin heureuse pour Spirou et ses amis.

•«La vérité sur tout», Tome et Janry. Dupuis, 10,95 euros. «Spirou à Berlin», Flix. Dupuis, 14,50 euros. «L'espoir malgré tout». Tome 2. Émile Bravo. Dupuis, 16,50 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)