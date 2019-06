Dîner sous l'eau dans un restaurant sous-​​marin

«Nous avons cette petite fenêtre près de la cuisine. À chaque fois qu'un poisson un peu spécial passe, je m'arrête et je me demande quel goût il peut bien avoir». Pour le cuistot comme pour les convives, chaque repas sort de l'ordinaire dans le premier restaurant sous-marin d'Europe. Curiosité architecturale plantée à Lindesnes, à l'extrême sud de la Norvège, Under propose depuis quelques semaines de dîner sous l'eau en restant au sec.

Une fois passée l'entrée d'un boyau oblique en béton posé sur le rivage de la mer du Nord, un long escalier en chêne plonge vers une salle de restauration. Pas de poissons-clowns ni de requins comme dans des établissements plus ou moins similaires aux Maldives ou à Dubaï. Mais une simple et spectaculaire forêt de varech qui voit passer, selon les saisons, cabillauds, lieus et labres et leurs prédateurs occasionnels, phoque ou canard eider.

Outre une architecture distinctive et une gastronomie relevée, Under se veut placé sous une troisième valeur cardinale: la sensibilisation aux questions environnementales. Très international, le personnel est formé pour pouvoir, entre deux plats, nourrir les hôtes d'informations sur le ballet aquatique qui aurait peut-être inspiré Jules Verne. À 2 250 couronnes (230 euros) par personne pour le menu de 16 à 18 plats (et environ le double en comptant les vins), l'endroit n'est pas pour toutes les bourses, mais il affiche pourtant complet pour les six mois à venir.

(L'essentiel/afp)