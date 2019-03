Six fontaines de 13 mètres sur les Champs-​​Elysées

Ces six fontaines en bronze et en verre, aux formes longilignes, vont changer le visage du prestigieux rond-point des Champs-Elysées, où d'anciennes fontaines ne fonctionnaient plus depuis 20 ans. Les six structures vont être montées au cours des nuits prochaines, et seront inaugurées le 21 mars en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Les deux frères bretons, Erwan et Ronan Bouroullec, choisis pour ce projet architectural sur la perspective la plus connue de la capitale, sont des designers réputés pour leurs meubles audacieux et se sont rendus célèbres par le Lustre Gabriel, immense collier lumineux installé en 2013 au Château de Versailles.

35 entreprises, principalement des PME, ont travaillé à ce projet depuis trois ans, qui a représenté un budget de 6,3 millions d'euros. Il a été financé à 100% par le mécénat privé par l'intermédiaire du Fonds pour Paris, créé en 2015 et dont c'est le premier projet réalisé. La maquette avait été présentée en 2016 à Anne Hidalgo. Les matériaux retenus sont un alliage de bronze et d'aluminium, et de verre. Les fontaines ne seront en eau qu'entre avril et octobre mais effectueront toute l'année une très lente rotation, surmontées de branches lumineuses qui s'éclaireront la nuit.

La première fontaine surmontée d'un grand jet d'eau, baptisé «la gerbe», et installée sur ce lieu emblématique, avait été créée en 1817 sous la Restauration. Par la suite, plusieurs séries de fontaines s'étaient succédées, mais avaient été abîmées par la pollution, les intempéries et les dégradations.

(L'essentiel/afp)