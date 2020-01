Les tissus recyclés sont en vogue chez Armani

«Il faut sauvegarder le monde et la vie des futures générations», a expliqué Giorgio Armani, vétéran de la mode italienne devant la presse. «Parfois, l'industrie peut être très nocive pour la terre sur laquelle nous vivons. Nous cherchons à résoudre le problème en trouvant un équilibre entre les exigences industrielles et celle de respirer», a souligné le créateur de 85 ans. Très jeune et moderne, sa capsule est baptisée R-EA pour «Recycling-Emporio Armani». Tout en noire avec le logo s'affichant en blanc, elle se décline sous le slogan: «I'm saying yes to recycling» («Je dis oui au recyclage»).

Cette collection mixte, très orientée sportswear et jouant sur les volumes, est faite à partir des matériaux recyclés, de laine et de denim régénérés et de coton biologique. Marquant «le début d'un discours», elle sera prolongée, a précisé M. Armani, parallèlement à une action visant à créer «des vêtements toujours plus recyclables». Cette tendance à développer des collections plus respectueuses de l'environnement est de plus en plus prégnante dans le monde de la mode.

La mode est une des industries les plus polluantes

Vendredi soir, 50% de la collection présentée par la maison italienne Ermenegildo Zegna était ainsi composée de tissus recyclés. La mode est une des industries les plus polluantes: elle est responsable de 20% des rejets d'eaux usées et de 10% des émissions de CO2 dans le monde. En août, en amont du G7, 32 grands groupes du textile (Adidas, Capri Holdings, H&M, Gap, Kering, Nike, Prada...) avaient lancé une coalition pour réduire leur impact environnemental basée sur le volontariat, mais cette initiative avait été accueillie avec scepticisme par certaines ONG qui estiment qu'il faudrait revoir de manière globale le modèle de ce secteur.

De son côté, sur fond de photos en noir et blanc, le duo sicilien Domenico Dolce et Stefano Gabbana a offert aux fashionistas une plongée dans le monde des vieux métiers, du vannier au barbier, en passant par le berger, faisant même défiler un agneau dans les bras d'un mannequin.

(L'essentiel/afp)