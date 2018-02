Vous prendrez bien une tasse d’insultes?

Il est difficile de dire à certaines personnes qu’elles nous tapent sur le système. Heureusement, Miss Havisham’s a tout prévu pour réaliser un plan social amical: la vaisselle qui dit la vérité. Délicatement peintes, les tasses de cette boutique américaine insultent subtilement celui ou celle qui y trempera ses lèvres. Attention! C’est très, très tiède.

Plus de huit tasses inspirantes sont disponibles: «Please, go die» («S’il te plaît, va mourir»), «No one likes you» («Personne ne t’aime»). «I hope you choke» («J'espère que tu vas t'étrangler»), «You are tedious» («Tu es pénible»), «Stop talking» («Arrête de parler»), et enfin «We hate your baby» («Nous détestons ton bébé»). En vrai, cette collection de vaisselle mériterait d’être rangée dans le placard de tout le monde. Car ce sont des phrases que personne ne dira à voix haute mais que tout le monde a pensé à un moment ou à un autre.

La femme derrière Miss Havisham s’appelle Melissa Johnson. Elle a travaillé dans la production et l’animation pendant 20 ans avant de lancer sa boutique faite d’antiquités et d’excentricités.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)