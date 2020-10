Au Mexique, la Barbie prend des airs de «squelette»

Faute de faire rêver les petites filles occidentales, cette deuxième édition d'une Barbie blanche comme les os et vêtue d'une robe rose fait grincer les dents de ceux qui voient en elle une tentative de «monétiser» la plus importante des traditions mexicaines.

Ce jouet «commémore le Mexique, sa fête, ses symboles et son peuple», qui sont marqués chaque année les 1er et 2 novembre, explique le fabricant Mattel. La Barbie «Catrina», en référence à ce personnage populaire de la culture mexicaine est vendue 72 dollars en magasins. Elle est parée cette année d'un trousseau en dentelle rose et ornementations typiquement mexicaines, contrairement à la première édition en 2019 qui était vêtue d'une robe noire.

Des traits creusés

Zoila Muntané, 56 ans est artiste. Elle possède une collection de quelque 2 000 barbies, dont des éditions exclusives. Contre ceux qui dénoncent la commercialisation du «Dia de los Muertos», elle défend la version cadavérique de Barbie «Catrina».

«Depuis l'année dernière quand elle est sortie (...) je l'ai trouvée très belle, cela signifie que le fabricant tient compte de nos traditions», estime Zoila. Mais pour des experts de la société mexicaine, cette Barbie «Catrina», qui possède les traits creusés de la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo, n'est qu'un nouveau cas d'«appropriation culturelle» à des fins commerciales. Librada Moreno affirme qu'aux Etats-Unis, où vivent quelque 36 millions de Mexicains ou originaires du Mexique, un nombre croissant de traditions mexicaines sont célébrées.

Événement commercial

Le créateur de la Barbie cadavérique, l'Américano-mexicain Javier Meabe, explique qu'il a cherché à «faire connaître la célébration du Jour des morts» qui, selon les légendes indigènes, marque le retour des morts dans le monde des vivants pour y être honorés par des offrandes dans les maisons et les cimetières.

«C'est une très belle tradition, comme il y en a peu dans le monde» et désignée comme partie intégrante du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2003, estime Carlos Sandoval, également amateur de poupées Barbie. Pour la sociologue, cette journée qui «devrait être un thème solennel» est devenue un événement commercial aux Etats-Unis depuis le succès retentissant du dessin animé «Coco» (2017) de Disney Pixar.

En plus de la poupée, cette année a vu l'ajout de produits dérivés comme une souris Minnie «Catrina» - inspirée par le personnage créé par le dessinateur José Guadalupe Posada en 1912 - et une collection de baskets Nike. La nouvelle édition de «Barbie Day of the Dead» est la quatrième inspirée par des femmes mexicaines, après la Catrina de 2019 et celles consacrées à la golfeuse Lorena Ochoa et à l'artiste peintre Frida Kahlo. Cette dernière ne peut être vendue au Mexique car la famille de Kahlo considère que l'image de la poupée ne correspond pas à l'artiste. «Barbie a toujours été conçue dans une perspective purement occidentale», explique Librada Moreno.

