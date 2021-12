Le WWF a publié son bilan 2021 montrant les espèces gagnantes et perdantes du règne animal. «Sur les 142 500 espèces de la Liste rouge internationale, 40 000 sont désormais considérées comme menacées, à divers degrés, un record sans précédent», rappelle le communiqué. Et si cela fait craindre une aggravation de la disparition des espèces à l’échelle planétaire – «près d’un million d’entre elles pourrait ne pas survivre aux prochaines décennies», selon le WWF –, des exemples positifs sont à souligner.

Parmi les perdants de 2021, le WWF mentionne la faune des forêts du bassin méditerranéen. Cet été, les incendies qui ont ravagé la Grèce, l’Italie et la Turquie ont détruit «rapidement des habitats importants pour les chats sauvages et les ours bruns et, plus au sud, pour les chacals, les chèvres sauvages et diverses espèces de serpents».

Mauvaise année pour les raies, requins et baleines

Chez les animaux aquatiques, «l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estime qu’un tiers des requins et des raies sont menacés d’extinction», poursuit le WWF. La principale raison du recul de leurs populations est la surpêche. «Avec 336 individus et un recul de 8% en une année, la population de la baleine franche de l’Atlantique Nord, a atteint son point le plus bas depuis 20 ans. Les plus grandes menaces qui pèsent sur cette espèce sont les collisions avec des bateaux et la présence de lignes de pêche ou d’autres éléments d’équipement de pêcheurs. Si nous ne parvenons pas à éliminer ces sources de danger, elle finira par disparaître», alerte le WWF.

L’ONG déplore encore «un marché inquiétant et souvent illégal de vente de perroquets jacos dans les pays africains. Ces oiseaux sont des animaux de compagnie populaires en raison de leur intelligence et de leurs talents langagiers». Un autre trafic inquiète le WWF: celui du tigre en Asie où «la chasse illégale au moyen de pièges vide les forêts de ce fier animal».

Une découverte «sensationnelle»

Parmi les espèces gagnantes de 2021 se trouve le gypaète barbu. Car, comme l’explique le WWF, «50 jeunes sont nés dans tout l’espace alpin, dont 44 en liberté. Six gypaètes ont vu le jour en captivité avant d’être relâchés. Désormais, plus de 300 gypaètes évoluent dans les Alpes. Le programme de réintroduction international lancé il y a plus de trente ans est une réussite».

D’autres espèces ont vu leur population augmenter cette année. C’est le cas notamment des lynx ibériques (94 animaux recensés en Espagne en 2002 contre 1111 en 2020) et des rhinocéros indiens au Népal – «leur population a augmenté de 16% par rapport à la dernière évaluation de 2015, passant de 645 à 752 animaux».

«En septembre, une équipe de chercheurs du WWF et du ministère cambodgien de l’Environnement a fait une découverte sensationnelle en découvrant à l’est du pays huit jeunes crocodiles du Siam, espèce menacée d’extinction. Le fait mérite d’être mentionné puisqu’il s’agit de la première reproduction avérée dans la nature de ce crocodile d’eau douce», annonce le WWF.

Enfin, un projet pilote a démontré en Indonésie «que les filets de pêche équipés de répulsifs acoustiques pouvaient contribuer à préserver les dauphins d’eau douce. L’essai réalisé avec 40 pêcheurs pendant 6 mois a montré que les dauphins les évitaient». Des exemples qui tendent à prouver que «là où les humains travaillent sérieusement à la protection de la nature et des espèces, il y a encore de l’espoir», conclut le WWF.

