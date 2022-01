Cette villa toscane pourrait être à vous pour 30 euros

Jon et AnnMarie Nurse se qualifient eux-mêmes de philanthropes et le prouvent pour la troisième fois. Au cours des deux dernières années, le couple a déjà mis en jeu deux maisons en Italie, le jeu-concours pour une troisième villa prend fin le 22 janvier.

Le gagnant ou la gagnante remporte non seulement la villa entièrement meublée, mais les Nurse prennent également en charge les frais afférents au transfert de propriété et offrent au gagnant ou à la gagnante une nuit d’hôtel jusqu’à ce que tous les papiers soient signés.

C'est sérieux?

Face à une telle offre, la majorité des gens font preuve de méfiance. Les propriétaires ne cherchent-ils pas à tirer un maximum d’argent de leur propriété? Oui et non, car Jon et AnnMarie récoltent ainsi des fonds pour Children’s Society, une organisation caritative britannique d’aide à l’enfance et pour Bracio di Ferro, une association caritative italienne. «Nous sommes tristes et choqués de constater qu’au 21e siècle, il y ait encore des enfants qui doivent se passer du minimum vital. Nous voulons leur venir en aide et améliorer leurs conditions de vie», déclare Jon Nurse.

Ce que le nouveau propriétaire fera de la maison importe peu au couple: «Ils peuvent l’utiliser comme lieu d’habitation ou comme maison de vacances. Mais ils peuvent aussi la revendre ou la mettre en location sur Airbnb», explique Jon Nurse.

Piscine, vue imprenable, oliviers

Située dans la région de Garfagnana dans la province de Lucques, la maison est un rêve à l’italienne. Elle comprend quatre chambres à coucher, quatre salles de bains, un immense jardin, une piscine et offre une vue imprenable sur les environs. La cuisine a été rénovée et équipée d’appareils électroménagers dernier cri, et il y a deux salles à manger: une à l’intérieur et une autre à l’extérieur. Dans le salon trône une cheminée. Les quatre chambres à l’étage supérieur offrent toutes une vue à couper le souffle. Le jardin est arboré de cyprès et d’oliviers.

S’il n’est pas exclu que Jon et AnnMarie Nurse remettent en jeu d’autres maisons pour la bonne cause, celle-ci est, jusqu’à nouvel ordre, leur dernière propriété en Italie. La participation à la tombola est ouverte à tous. Seules conditions: il faut être âgé(e) de 18 ans et plus et acheter au moins un bulletin à 25 livres, soit un peu moins d'une trentaine d'euros. Pour augmenter ses chances de gain, il est permis d’acheter plusieurs bulletins. Le tirage au sort aura lieu le 22 janvier.

Les Nurse comptent écouler 20 000 bulletins. Lors des deux dernières tombolas qu’ils ont organisées avec à chaque fois une maison à la clé, ce montant avait été dépassé en très peu de temps. Dans le cas peu probable où cela ne fonctionnerait pas pour cette maison, les mises des joueurs ne seraient pas remboursées. Le gagnant ou la gagnante remporterait alors une somme d’argent équivalente à 65% des mises et les 35% restants iraient aux associations caritatives.

