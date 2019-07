«Le guide du voyageur galactique» en série

Au départ, «Le guide du voyageur galactique» était une série radiophonique écrite par Douglas Adams et diffusée sur la BBC entre 1978 et 1980. Puis, l'œuvre est devenue une série de romans, avant d'être adaptée au théâtre, à la télévision, au cinéma, en bande dessinée et même en jeux vidéo.

Trente-huit ans après le premier feuilleton télé et quatorze ans après le long métrage, la fiction est sur le point de revenir sur les écrans, les petits cette fois. Selon Deadline, le projet est entre les mains de Carlton Cuse (scénariste de plusieurs épisodes de «Lost») et de Jason Fuchs (qui a écrit le film «Wonder Woman») et la diffusion est prévue sur Hulu.

«Le guide du voyageur galactique» raconte les aventures intergalactiques d'Arthur, un Anglais moyen qui se retrouve dans l'espace après la destruction de la Terre par les Vogons, une espèce d'extraterrestres.

(L'essentiel/jfa)