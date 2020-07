Cette chanteuse s'est affichée nue sur Twitter

Voir cette publication sur Instagram @colinsco Une publication partagée par Y (@yseult___) le 13 Févr. 2020 à 11 :12 PST

Chapeau de paille, bracelet doré et c’est tout. Yseult sait comment attirer l’attention de ses followers. Mardi 21 juillet, la chanteuse française a posté sur son compte Twitter, un cliché d’elle sur lequel elle apparaît complètement nue, cachant simplement sa poitrine avec l’un de ses bras (photo en tête d'article).

Les internautes sont conquis: «Que c'est beau de voir une femme qui s'assume comme ça. Tu es super courageuse», «Chapeau bas! Le plus osé dans ta tenue, c’est ton bracelet, ne change rien», ou encore, «Je suis tellement inspirée par toi Yseult! Tu es sublime et c'est vraiment magnifique de voir que tu le montres sans peur.»

La star affiche régulièrement ses formes généreuses. Sur Instagram, elle écrit ceci: «À 25 ans, j’apprends à relever la tête et à regarder l’autre droit dans les yeux. J’apprends à ne plus m’excuser d’être la femme que je suis (...) J’apprends à m’aimer et à me faire du bien (...) J’apprends à me faire aimer même si il est difficile d’accepter que j’ai le droit de recevoir de l’amour». Elle poursuit: «J’apprends à ne pas me laisser faire. J’apprends à ne pas me plier aux règles de la société (...) J’apprends à perdre ou reprendre du poids sans culpabiliser. J’apprends à ne plus me détruire, j’apprends à ne plus me haïr».

Elle délivrait déjà un message d’acceptation de soi dans sa chanson «Corps.» Sur la pochette de son single, elle s’était même affichée nue une première fois. «Quand je vois mon bourrelet sur Itunes, Deezer ou Spotify, je suis tellement fière de ce que j’ai sorti», avait-elle expliqué à l’époque.

