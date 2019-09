Un succès pharaonique pour Toutankhamon

En six mois, 1,42 millions de visiteurs passionnés d'histoire égyptienne se sont pressés dans la capitale française pour admirer une partie du trésor du jeune pharaon qui a régné il y a plus de 3 300 ans, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Bijoux en or, sculptures, gravures et objets rituels, l'exposition présentait 150 objets trouvés en 1922 dans la tombe de Toutankhamon, dont 60 qui sortaient pour la première fois d'Egypte. Malgré des prix élevés, «Toutankhamon, le trésor du Pharaon» devient ainsi l'exposition la plus visitée de France en balayant le record de fréquentation d'une exposition des années 60 dédiée... elle aussi à Toutankhamon.

(L'essentiel/afp)