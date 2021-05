Mégane parvient à une équation convaincante

Le constructeur français a développé une technologie novatrice de motorisations E-Tech hybride rechargeable, dont profite notre Renault Mégane Grand Tour. Le quatre cylindres 1,6 l de 91 ch est encadré par deux moteurs électriques. L'un de 66 ch vient épauler le thermique ou s'y substituer pour la traction, le second joue le rôle de démarreur. Les premiers tours de roues se font en électrique.

Fiche technique:



Modèle essayé: Renault Mégane Grandtour E-Tech Plug-in hybrid

Cylindrée: 1 598 cm3 essence

+ 2 moteurs électriques (66 + 34 ch)

Puissance cumulée: 160 ch

Couple: 144 Nm (thermique)

+ 205 Nm (électrique)

0 à 100 km/h: 9,8 secondes

Vitesse maxi: 178 km/h

Empattement: 2,71 m

Dimensions: 4,63 m de long; 1,81 m de large, 1,46 de haut

Volume de coffre: mini 447 litres

Poids: 1 678 kg

Émissions de CO2: 29 g/km

Puissance de la batterie: 9,8 kWh

Autonomie électrique: 50 km WLTP

Recharge: 3 heures sur bornes 16 à 32 A, 5 heures sur prise domestique

Tarif de base: 37 350 euros + On a aimé...



+ Confort et agrément de conduite

+ Consommation maîtrisée



- On a moins aimé...



- Capacité du chargeur

- Réservoir d’essence réduit



Associé à une batterie de 9,8 kWh, l'ensemble promet de rouler une cinquantaine de kilomètres sans émissions. Et c'est possible. En activant le mode EV (qui garantit le 100 % électrique), le break peut atteindre les 130 km/h dans un silence et un confort impeccable. Mais c'est en parcourant la ville et les routes secondaires que l'on tirera le maximum de l'apport électrique. Particulièrement en s'appuyant sur la fonction B (Brake) qui accentue la régénération et est très bien calibrée.

Nécessairement, sur autoroute, le quatre cylindres finit par prendre le relais. Il entraîne les roues, mais recharge la batterie. Ce «double emploi» occasionne des emballements, lorsqu'il s'agit de passer une côte ou d'effacer un faux plat. Rien de rebutant. D'autant que la conduite est agréable, entre direction douce et précise et amortissement réglé aux petits oignons. Après un parcours mixte, le compteur affichera une consommation d'à peine 5 litres aux 100 km pour 13 kWh. Ajoutez E-Save, qui préservera 40 % d'autonomie électrique pour une partie du trajet, et E-Nav qui, couplé au GPS, analyse le trajet pour conserver l'électricité aux moments les plus favorables, l'équation est convaincante.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)