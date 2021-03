À Europa-​​Park, «pas de plan de réouverture, rien»

Fermé depuis octobre 2020, Europa-Park ne sait toujours pas quand il pourra rouvrir ses portes au public. Victime collatérale de la crise sanitaire, le célèbre parc d’attractions de Rust (Allemagne) espérait accueillir des visiteurs pour Pâques. Mais Roland Mack, CEO et cofondateur du parc, a dû se rendre à l’évidence, tout en craignant que «le travail de toute une vie ne soit réduit à néant»: «Nous n’avons aucune vision politique, pas de plan de réouverture, rien. Nous sommes responsables de 4500 employés et de leurs familles. Et que dire des nombreux forains du pays? Beaucoup de ces entreprises ne survivront pas à cette situation.»

Face à son ouverture repoussée, Europa-Park est également contraint, pour des raisons économiques, de laisser fondre son exposition de sculptures de glace, retraçant les 45 ans d’existence du parc. Installé en décembre, le paysage givré à -8 degrés aurait dû être vu par 500 000 visiteurs durant la saison hivernale. «C’est un travail colossal dont les visiteurs n’auront pas profité», explique Dieter Borer, porte-parole.

Aucun cas de Covid!

Un coup dur pour le parc, qui a investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans la construction et l'entretien de cette exposition. Une équipe de 50 artistes internationaux avait façonné les blocs de glace et de neige pendant plus de six semaines. Au total, 200 tonnes de glace avaient été utilisées. Une scène thématique rendait également hommage à Franz Mack, le cofondateur du lieu, qui aurait fêté ses 100 ans cette année.

«L'exposition de sculptures de glace est un triste symbole de la situation actuelle. L'année dernière, nous avons mis en œuvre un vaste protocole en matière de sécurité et d'hygiène, notamment la gestion numérique des files d'attente, ce qui a coûté des millions», continue Roland Mack. Il termine: «Avec plus de 2 millions de visiteurs, pas un seul cas de coronavirus n'est survenu chez nous. Malgré ces mesures, l'entreprise familiale ne se voit proposer aucune perspective. L'espoir fond comme glace au soleil.»

(L'essentiel/com/szu)