De fortes réductions pour les touristes au Japon?

La mesure n'est pas encore officiellement approuvée, mais les médias japonais en parlent de plus en plus: le Japon serait prêt à accorder 11,5 milliards d'euros aux touristes via des réductions et des baisses de frais. C'est le quotidien à très haut tirage, le Mainichi Shinbun, qui l'a annoncé récemment.

Déjà privé de Jeux olympiques cet été en raison de l'épidémie de Covid-19, des JO reportés à 2021, le Japon a vu son nombre de touristes fondre totalement si l'on compare le mois d'avril 2019 au mois d'avril 2020. A titre indicatif, le site Internet Hitek.fr précise que 200 Chinois sont venus au Japon cette année, le mois dernier, contre plus de 725 000 Chinois l'année précédente, au même moment.

C'est évidemment un manque à gagner gigantesque pour le pays du soleil-levant qui a fermé ses frontières au mois d'avril à plus de 70 pays étrangers. Le nouveau plan présenté par l'Agence japonaise du Tourisme devrait être lancé le 1er juillet à condition que l'épidémie de Covid-19 soit maîtrisée. Ce qui pourrait transformer le Japon en véritable eldorado pour les touristes.

