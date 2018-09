Pour protéger l'eau de la planète, mangez équilibré

Pour préserver les ressources en eau de la planète, pas besoin de régime alimentaire draconien: manger plus équilibré, avec moins de viande et de gras, serait déjà pas mal, selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Sustainability. «Le passage à une alimentation saine est non seulement bénéfique pour la santé humaine, mais permet également d'économiser beaucoup de ressources en eau», explique Davy Vanham, du Centre commun de recherches (JRC) de la Communauté européenne à Ispra, et ce quel que soit son régime (viande, poissons, végétarien).

Davy Vanham et ses collègues ont étudié l'alimentation et son impact sur la consommation d'eau des habitants de 43 786 communes au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Première remarque: les individus consomment trop de sucre, d'huiles et de graisses, de viandes rouges, de lait et de fromages combinés, et pas assez de légumes et de fruits. Or, selon les chercheurs, cette alimentation déséquilibrée est très gourmande en eau. En France, la production de l'alimentation d'une personne nécessite entre 3 303 et 5 149 litres d'eau par jour. Mais si ces mêmes personnes suivaient les recommandations officielles de santé en termes d'alimentation, cette consommation diminuerait de 19 à 35 %.

Concrètement, il faudrait manger au moins cinq fruits et légumes par jour, trois produits laitiers quotidiens, des féculents à chaque repas en privilégiant les légumineuses et des céréales complètes, des protéines animales une à deux fois par jour, limiter les matières grasses, les produits sucrés et le sel (selon l'Anses). Et limiter à 500 g par semaine la consommation de viande hors volaille. Les chercheurs ont également pu établir qu'un régime végétarien équilibré permettrait de diminuer la consommation en eau de 35 à 55%.

(L'essentiel/afp)