La musique influence notre rythme de course

Envie de courir après les excès des fêtes? Attention à la musique qui accompagne ces séances d’exercice. Une étude britannique, réalisée par l’entreprise de vêtements Pour Moi, fait l’hypothèse que la musique écoutée pendant le jogging pourrait influencer le rythme de course.

L’analyse a été effectuée sur soixante durées de footing de trente coureurs ainsi que leurs différentes vitesses sur un kilomètre. Écouter Drake ajoute 21 secondes par kilomètre au temps de course des participants. Cela équivaut à une minute et 45 secondes de plus sur une distance d’environ cinq kilomètres. Il n’est pas le seul artiste à faire diminuer les performances des coureurs. L’étude révèle qu’écouter BTS (+9 secondes), Doja Cat (+5 secondes), Nicki Minaj (+2 secondes) ou encore Katy Perry (+1 seconde) produit le même effet.

Les résultats de l’étude indiquent qu’écouter Beyoncé, Harry Styles et Britney Spears ne diminue pas la vitesse de course. Adele, Taylor Swift, Shawn Mendes, Rihanna, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo et Justin Bieber peuvent aussi vous faire accélérer. Mais c’est la musique de Beyoncé qui a le plus d’impact sur les coureurs. En l’écoutant, ils ont gagné en moyenne 33 secondes par kilomètre et mettaient ainsi deux minutes et 45 secondes de moins pour parcourir cinq kilomètres.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)