Recréer les looks de la Fashion Week... à la maison

Après le #MetGalaChallenge et le #MakeItVogue, le magazine de mode remet ça pour la semaine de la Haute Couture, qui a débuté ce lundi 25 janvier à Paris. Pandémie oblige, à défaut de pouvoir (nous faire) assister aux défilés pour de vrai, Vogue propose aux fashionistas de recréer des looks sensationnels sur Instagram.

Comme le magazine l’explique, le défi #VogueCouchCouture fait appel à la créativité, à l’ingéniosité et à l’humour des participants. Un drap en guise de robe? Des duvets pour imiter des doudounes? Pour celles et ceux qui ne savent pas par où commencer, «Vogue» a sélectionné quelques looks dont on peut s’inspirer:

Le défi a déjà commencé à inspirer des internautes, comme cette utilisatrice sur Instagram, qui a décidé de reproduire une tenue signée Jean Paul Gaultier:

Même si le couturier français s’est retiré des podiums l’an dernier, il continue de donner des idées. Cette fashionista a aussi choisi de recréer un look de Jean Paul Gaultier:

Un coussin, une doudoune et beaucoup de laque pour cette utilisatrice:

Cette influenceuse mode a sorti le grand jeu pour reproduire une tenue Dior de la collection printemps-été 2001. Rien n’est laissé au hasard, pas même la poupée dans ses bras.

Pendant que certains relèvent le défi pour rigoler en enfilant tout et n’importe quoi, d’autres jouent le jeu avec beaucoup de sérieux. Ils seront peut-être récompensés: le 1er février, Vogue sélectionnera ses looks favoris parmi les différentes photos publiées sur Instagram avec le hashtag #VogueCouchCouture. Le magazine les publiera ensuite sur son site et sur Instagram.

(L'essentiel/Margaux Habert)