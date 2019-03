Avoir des voisins riches peut vous coûter cher

À partir de quand est-on riche? Cela ne dépend pas uniquement de combien d'argent on dispose, mais également de la richesse de son entourage. Si quelqu'un, par exemple, le voisin, a plus et le montre, cela peut susciter de la jalousie.

Une étude américaine réalisée en 2018 a montré que cette jalousie pouvait, dans certains cas, amener des personnes à vivre au-dessus de leurs moyens. Le voisin achète une nouvelle voiture? Il leur faut aussi une nouvelle bagnole. Le voisin se fait construire une piscine? On peut en faire de même, quitte à faire un crédit...

LES GAGNANTS À LA LOTERIE MÈNENT À LA FAILLITE PERSONNELLE

Ce qui est intéressant, c'est la façon dont les responsables de l'étude ont procédé. Ils ont observé les réactions au sein du voisinage de gagnants à la loterie. De cette façon, la richesse était distribuée de manière tout à fait aléatoire. Ils ont ensuite évalué les faillites personnelles dans le quartier.

Dans les cinq années qui ont suivi une victoire à la loterie, le nombre annuel de faillites dans le quartier était plus élevé que dans les quartiers où il n'y avait pas de gagnant. Et plus les gains étaient élevés, plus les voisins étaient susceptibles de faire faillite.

VOITURES DE LUXE ET RÉNOVATIONS DE MAISON

L'étude a également révélé dans quoi on investissait massivement. Pas dans des meubles ou des appareils électroniques, mais dans des choses visibles de l'extérieur par le voisinage, notamment dans la rénovation de la maison, l'aménagement d'un nouveau jardin ou une ou plusieurs nouvelles voitures. Des choses coûteuses, donc, qui amènent à s'endetter encore plus rapidement.

PLUS DE JALOUSIE ENVERS LES GAGNANTS À LA LOTERIE

Ce qui joue également un rôle important quand on évoque le sentiment de jalousie, c'est la manière dont quelqu'un a eu accès à une grosse somme d'argent. Quand on a le sentiment que quelqu'un a travaillé dur pour son argent, on supporte mieux le fait qu'il soit riche.

Par contre, un gagnant à loterie n'a rien fait pour son succès, il a juste eu de la chance, ce qui génère de la jalousie. D'autant plus quand il s'agit de son propre voisin - et qu'il le fait savoir.

(L'essentiel)