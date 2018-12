Il va fermer son resto trois étoiles et faire des burgers

«Après avoir reçu la troisième étoile Michelin, j'ai réuni mon équipe pour leur communiquer une décision importante: 2019 sera la dernière saison de Dani Garcia», a écrit le chef sur Twitter, en parlant du restaurant qui porte son nom à Marbella, station balnéaire huppée d'Andalousie. Dans une interview à La Vanguardia, il annonce que le restaurant fermera le 22 octobre 2019 et deviendra une «steak house où nous vendrons des hamburgers».

Le restaurant Dani Garcia était devenu, le 21 novembre dernier, le onzième d'Espagne à obtenir la troisième étoile Michelin, la récompense la plus prestigieuse décernée par le guide gastronomique français. «Je veux créer des concepts à 15 ou 20 euros. (...) Je pourrais en rester là, mais je veux faire ça parce que j'en ai envie et que ça m'a toujours attiré», justifie le chef dans La Vanguardia.

"No solo somos alta cocina" el chef @danigarcia_ca comparte con @cristinajolonch sus razones para dejar la alta cocina en esta entrevista en exclusiva https://t.co/Q6rRwh6xaT— Comer La Vanguardia (@LVcomer) 18 décembre 2018

«Je n'ai pas l'impression d'abandonner, ou de rendre les étoiles. Au contraire, je les garde et je veux les garder pour toujours», dit Dani Garcia, propriétaire de deux autres restaurants à Marbella et Madrid, et qui projette d'en ouvrir un autre au Qatar en 2019.

(L'essentiel/afp)