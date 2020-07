Voici les dix superyachts préférés des stars

À partir du 15 juillet, la plupart des pays de l’UE devraient à nouveau avoir ouvert leurs frontières, laissant (espérons-le) la voie libre pour enfin profiter de vacances tant attendues. Les hôteliers sont prêts à accueillir les clients et se sont adaptés à la situation particulière, en veillant à prendre le plus grand soin pour que les vacanciers puissent se détendre en toute quiétude et préserver leur santé, même en période de pandémie.

Malgré tout, certains clients n’ont pas entièrement confiance. Le verre à dents a-t-il été bien désinfecté, les draps ont-ils été lavés à une température suffisamment élevée, le sol a-t-il été nettoyé à l’eau de Javel? Et même si les normes d’hygiène les plus strictes sont appliquées, la peur de se faire contaminer par les autres clients de l’hôtel (malades) demeure. Car il faut partager la piscine, le restaurant, la salle de sport et la plage. Les stars n’ont pas ce genre de problèmes et louent tout simplement un superyacht privé.

Évidemment, pas n’importe quel bateau. Chaque célébrité a son yacht de prédilection, qu’elle loue à l’occasion. Dans le diaporama, vous découvrirez les dix yachts préférés des stars.

Vous préférez acheter? Il y en aurait bien un à 77 millions

Si l’affrètement vous paraît encore trop risqué, pourquoi ne pas acheter un superyacht? Le Solo de 72 mètres de long cherche actuellement preneur pour 77 millions d'euros. Si vous envisagez d’arrondir un peu les fins de mois, histoire de pouvoir l’entretenir, sachez qu’il faudra compter entre 600 000 et 750 000 euros la semaine.

(L'essentiel/Lucien Esseiva)