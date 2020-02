Les dessous des «fake» recettes qui attirent

Sur YouTube et les réseaux sociaux, des tutos en accéléré t’expliquent comment cuisiner rapidement des desserts, avec quelques ingrédients seulement et grâce à des astuces, genre, le four à micro-ondes.

Ces vidéos d’une minute cumulent des millions de vues. Ça a l’air simple comme bonjour mais est-ce faisable? Un journaliste de la BBC, Chris Fox, a relevé le challenge en testant certaines de ces recettes. Une vidéo a été publiée sur le site de la chaîne, le 15 février (ci-dessous).

Il commence par reproduire une recette du site do it yourself Blossom, vue 17 millions de fois sur YouTube. D'après les instructions, il suffirait de mélanger quelques ingrédients dans un carton de lait vide, dont des œufs et des marshmallow, et de le faire cuire au micro-ondes (what else?) pour obtenir un délicieux flan. Or, la brique de lait n’entre pas dans le four et Chris n’obtient pas un flan mais d’immondes œufs brouillés.

Chris s’attaque ensuite à un dessert vu sur la chaîne YouTube So Yummy, enregistrant 3,2 millions de vues. La recette indique de faire fondre des oursons en gélatine au bain-marie pour fabriquer de la gelée et réaliser une panna cotta.

Dangereuses

Là où ça coince, c’est que les bonbons fondus ne sont pas liquides comme le prétend la vidéo, mais extrêmement épais et gluants. Une fois refroidi, le mélange est dur comme de la brique. Ann Reardon, bromatologue (étude des aliments et de la diététique) et fondatrice de la chaîne YouTube How To Cook That, essaie depuis des années ce type de recettes dans ses vidéos pour démontrer qu’elles sont mensongères. «Ce sont les fake news de la pâtisserie. Elles ont du succès parce qu'elles sont cliquables», assure-t-elle à la BBC.

Certaines vidéos sont carrément dangereuses. Elles conseillent, par exemple, de tremper des fraises dans de l’eau de Javel pour enlever la couleur. Une autre recommande de verser du caramel fondu sur un batteur électrique en marche pour réaliser un nid d’oiseau, au risque de se brûler.

Le propriétaire de Blossom et So Yummy a proposé à la BBC de venir dans ses studios à Los Angeles pour démontrer que ses recettes sont réelles. Mais il a refusé qu’elles soient filmées. Il n'a presque rien à cacher.

