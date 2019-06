Des humains sur la lune dès 2024? Oui mais...

Saisissant l'opportunité du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget (région parisienne), Jim Bridenstine, le patron de l'agence spatiale américaine est venu expliquer le projet américain d'envoyer à nouveau des humains sur la Lune dont pour la première fois une femme, dès 2024. Mais elle aura besoin de «20 à 30 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans» pour y parvenir. Un calendrier accéléré qui a dérouté certaines agences spatiales, prêtes à coopérer à ce grand retour.

«C'est important d'accélérer car il y a deux risques pour une agence spatiale. Le premier est technique et la Nasa et ses partenaires savent bien se débarrasser de ce risque», a-t-il dit lors d'une table-ronde avec les chefs des principales agences spatiales mondiales (Chine comprise), organisée par l'agence française Cnes.

We are going to the Moon — to stay.



We will build sustainable infrastructure to support missions to Mars and beyond. This is what we’re building. This is what we’re training for. We are going. #Moon2024 pic.twitter.com/dgL6NoZ2Rj