Priyanka Chopra et Crocs, la collab inattendue

Les Crocs ont toujours eu de la peine à se faire une place dans le monde de la mode. Elles ne sont pas moches, elles n’ont pas un design facile. Pourtant, la marque américaine dont tout le monde se moque arrive à s’offrir une bombe pour ambassadrice, Priyanka Chopra. L’actrice indienne, âgée de 37 ans, est le visage de Crocs pour l'année 2020. Deux photos de la campagne publicitaire «Come as you are» (Viens comme tu es) ont été dévoilées le 22 janvier.

Priyanka et Crocs forment un couple surprenant. L'actrice est l'une des femmes les plus glamour d'Hollywood, adjectif qui ne correspond pas vraiment à la marque. De plus, la femme de Nick Jonas soutient rarement les marques. Le fait qu'elle soit la nouvelle ambassadrice mondiale de Crocs signifie qu'elle doit sérieusement l'aimer.

50 000 paires de sabots pour des enfants

Mais leur collab est plus philanthropique qu'on ne le pense. En décembre 2019, l'actrice et l’entreprise ont fait don de 50 000 paires de sabots à des enfants du Belize par l’intermédiaire d’Unicef avec qui la star est partenaire depuis dix ans.

«Je me souviens d'un voyage avec l’Unicef, raconte t-elle à la version américaine de Elle. J'ai vu tous ces enfants sans chaussures ou avec des chaussures délabrées. Et je me souviens avoir dit à ce moment-là que je portais des Crocs si souvent, qu'elles seraient une chaussure qui durerait et que les enfants trouveraient confortables».

(Marie-Adèle Copin/L'essentiel)