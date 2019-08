Le légendaire walkman conserve ses adeptes

Il ressemble désormais à un smartphone avec un écran tactile, une mémoire et une connexion sans fil: le baladeur audio Walkman du Japonais Sony existe toujours, bien que méconnaissable par rapport à ses débuts il y a quarante ans. Sorti en 1979, le Walkman inaugural était un engin bourré de pièces mécaniques. «C'était d'une précision impressionnante, au point que je me demande si on saurait le refaire aujourd'hui», indique l'ingénieur Hiroaki Sato, concepteur des plus récents Walkman.

Aujourd'hui, ce Walkman premier du nom a l'air d'une antiquité avec son boîtier qu'on devait ouvrir pour y loger une cassette, ses boutons physiques à enfoncer, son casier à piles ou les curseurs pour le volume. Mais des exemplaires fonctionnels circulent toujours sur le marché de l'occasion, dont un présenté comme neuf et jamais utilisé, vendu la bagatelle de 1,3 million de yens (11 000 euros), soit près de 40 fois son prix initial. «Je ne pense pas que les Walkman actuels pourront toujours être utilisés dans 40 ans», déplore l'ingénieur Sato. Car les formats audionumériques seront sans doute bien différents d'aujourd'hui et les batteries rechargeables introuvables.

Plus de mille variantes

Il fallait cependant prendre grand soin des modèles à cassette magnétique, pour éviter les pannes d'engrenages. «Je pense que c'est cet entretien régulier qui a fait naître un certain attachement à l'objet», poursuit M. Sato. Le Walkman numéro 1, né de l'envie d'un des fondateurs de Sony de se divertir avec de la musique dans l'avion, «avait deux prises casques, pour que les couples puissent écouter ensemble de la musique», rappelle M. Sato.

Après plus de mille variantes de Walkman (Sony a arrêté de compter en 2004) et plus de 420 millions d'exemplaires écoulés, passant successivement de la cassette au CD, puis au MD jusqu'aux mémoires flash, la gamme continue de s'agrandir. Il existe d'une part des modèles très grand public et, d'autre part, des appareils rassemblant toutes les meilleures technologies audio.

(L'essentiel/afp)