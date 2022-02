Les écrans favoriseraient en réalité le sommeil

Vous scrollez sur votre smartphone ou regardez un film avant d’aller dormir? Pour beaucoup d’entre nous, c’est devenu un rituel. Avec des écrans omniprésents, il peut être compliqué de les exclure de la chambre à coucher. L’habitude est même considérée comme préjudiciable au sommeil, selon certains scientifiques. Des conclusions contrebalancées par de récentes études. Regarder des écrans avant de dormir n’altérerait ni la durée ni la qualité du sommeil. Mieux, ils pourraient même nous aider à nous détendre avant de tomber dans les bras de Morphée.

«Regarder des contenus en streaming ou écouter un podcast avant de vous coucher est une activité passive apaisante qui peut améliorer certains aspects de votre sommeil», indique Lindsay Hahn de l’Université du Michigan, co-autrice de l’étude publiée en février, dans le «Journal of Sleep Research». Pour arriver à cette conclusion, la consommation d’écrans et le sommeil de 58 adultes ont été analysés: l’utilisation de ces objets connectés n’a pas eu d’impact sur la durée ni la qualité du repos. L’étude montre surtout qu’un temps d’écran court favorise une heure de coucher plus précoce, ce qui permet un meilleur endormissement.

«Retarder l'heure du coucher pourrait avoir des effets néfastes»

Une seconde étude, menée par les universités de Fribourg et de Lucerne parue en novembre dans la revue «Sleep Medicine», a comparé les effets des réseaux sociaux et d’exercices de relaxation sur le sommeil. Pour cela, elle a analysé les habitudes de 32 adultes, qui ont indiqué que la consultation d’Instagram ou de Twitter n’altérait pas la qualité du sommeil, ni le temps d’endormissement. L’écoute d’exercices de relaxation, quant à elle, raccourcit le temps nécessaire pour atteindre le sommeil profond et diminue le risque d’insomnie.

Les deux études rappellent que le temps passé devant des écrans a un impact sur l’heure du coucher. Pour les chercheurs, «retarder l’heure du coucher en raison de l’utilisation prolongée des médias pourrait avoir des effets néfastes. Il est toujours recommandé de limiter l’utilisation de toute activité médiatique au coucher afin d’obtenir une quantité suffisante de sommeil réparateur».

À noter que ces conclusions ne s’appliquent pas aux enfants. En effet, les écrans et le temps passé devant des écrans ont un vrai impact sur la facilité à se détendre et sur la durée du sommeil. De nombreuses recherches sont encore en cours pour déterminer les effets des écrans sur différentes tranches d’âge.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)