Le meilleur des marques Jaguar et Land Rover

Rachetées à l'américain Ford en 2008, les marques Jaguar et Land Rover naviguent désormais sous un même pavillon britannique, filiale du constructeur indien Tata. Appartenir à cette famille prestigieuse facilite aisément le passage d'une marque à l'autre. En route!

La F-Pace, du luxe à toutes les sauces

Avec sept modèles différents proposés par Jaguar, la F-Pace est assurément le modèle qui permettra à chacun d'y trouver son compte! Présentée comme «un SUV de luxe pratique et efficace, axé sur les performances», la F-Pace s'offrira à vous à condition d'une mise initiale comprise entre 53 520 et 74 097 euros. Avec une consommation estimée à partir de 2,2 litres/100 km, Jaguar propose pour l'édition 2021 un nouveau moteur capable de combiner performance et économie de carburant. De quoi confirmer son statut d'incontournable.

La transmission intégrale est de série sur toutes les versions.

Le Defender, la valeur sûre!

Increvable et passe-partout, le tout nouveau Defender de Land Rover ne vous laissera certainement pas indifférent. Malgré des dimensions hors normes et très imposantes, voire impressionnantes pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de monter dans un tel véhicule tout-terrain, le Defender vous rassurera très rapidement dès les premiers kilomètres de prise en main.

Disponible à la vente à partir de 51 828 euros dans sa version «de série», la version «X» du Defender ravira, à coup sûr, les plus fortunés disposés à déposer au moins 98 338 euros pour obtenir ce qui se fait tout simplement de mieux. Avec une liste d'options longue comme un bras et des finitions au top. Quand on aime, on ne compte pas!

Et contrairement aux apparences, souvent trompeuses, selon les normes Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP), la consommation est estimée à 3,3 l/100 km. Enfin, si vous êtes assoiffé d'aventures et d'excursions improbables, comme vous pouvez le constater sur notre illustration, une tente de toit est disponible pour dormir hors des sentiers battus.

Le Defender, impressionnant et rassurant

Le Discovery Sport, l'atout familial

Présentée comme un SUV «polyvalent, compact et aventureux», la version sport du Discovery s'affiche dès 37 720 euros pour le modèle de base. Comptez au moins 61 493 euros pour le modèle plus prestigieux baptisé R-Dynamic Black. Très spacieux et très lumineux, le Discovery revendique une consommation à partir de 2 litres aux 100 km. Le modèle est aussi disponible avec une motorisation hybride rechargeable. Pour les familles qui souhaitent disposer d'un modèle à la fois tout-terrain et pratique, c’est une belle option.

Sexy et pratique.

La F-Type Coupé en met plein les yeux

Véritable pépite de la gamme actuelle proposée par Jaguar, le modèle F-Type Coupé, «puissant et agile», est conçu pour être remarqué. La marque ne s'en cache pas, elle est là «pour n'échapper à aucun regard». Le coup de foudre est immédiat, mais comptez au moins 62 996 euros pour le modèle Coupé et au moins 123 362 euros pour le modèle R Coupé. Pour les amateurs de sensations fortes, le moteur P575 (5.0 V8 Supercharged de 575 ch) devrait vous laisser des souvenirs impérissables. Au niveau de la consommation, on est dans les clous, en frôlant les 10 l aux 100 km. «Performances exaltantes, raffinement et convivialité remarquables au quotidien», promet encore Jaguar.

Sensations fortes assurées et plaisir garanti.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)