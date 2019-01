«UCC Dolores invite au voyage et à l'aventure»

Quoi de mieux qu’un vaisseau spatial pour voler de ses propres ailes? C’est un grand jour pour sœur Mony (18 ans). Cette orpheline recueillie à la porte du couvent des Nouveaux Pionniers va quitter le nid et trouver sa voie. Mais à peine propulsée dans le monde extérieur, voilà que la jeune fille se découvre être l’héritière du UCC Dolorès, un croiseur de guerre de l’armée confédérée ayant appartenu au général Mc Monroe.

Incapable de manœuvrer un tel engin, la candide Mony se met en quête d’un pilote et tombe sur Kash, vétéran taciturne et désireux de changer de vie. Ensemble, ils prennent la direction de la Frontière aux commandes du Dolorès, un vaisseau au passé mystérieux! «Un dessinateur n'est pas qu'au service de l'univers d'un scénariste. Il a aussi un univers en lui. Personnellement, j'ai une image en tête avant d'avoir l'histoire qui va avec. C'est un rêve qui devient un fantasme. Et quand je rêve de quelque chose, j'ai l'habitude d'en faire un bouquin», explique Didier Tarquin.

«J'adore me balader dans les pages des autres et faire l'éponge»

Ce dernier est surtout connu et reconnu pour son association avec Arleston et leur indémodable série culte à succès «Lanfeust de Troy» (Soleil). Une des références absolues en matière d’heroic-fantasy! «Lorsque j'ai décidé de franchir le pas pour devenir un auteur complet, j'avais deux histoires en tête: une d'heroic-fantasy très orientée humour et un space opera. Fantasy ou SF, les éditeurs ont choisi la SF. Glénat a voulu "Dolores", ça m'allait parfaitement».

Et Didier Tarquin d'expliquer qu'il adore «se balader dans les pages des autres et faire l'éponge» jusqu'à ce que cela ressorte dans ses doigts à la sauce Tarquin. D'où cette nouvelle série où il repousse toujours plus loin ses limites de scénariste et de dessinateur. «Quand j'écris ou quand je dessine, je suis en train de jouer. Et on peut ensuite retrouver tout un tas de références qui me constituent». Sa nouvelle odyssée spatiale est palpitante avec des héros accrocheurs qui dynamitent les codes du genre. «L'histoire de Mony est comme un conte. C'est un voyage initiatique dans lequel je joue avec des stéréotypes. "UCC Dolores", c'est une invitation au voyage et à l'aventure».

«UCC Dolores T. 1 - La Trace des nouveaux pionniers». Didier Tarquin. Glénat.

(Denis Berche/L'essentiel)